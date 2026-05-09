Інтерфакс-Україна
Події
02:36 09.05.2026

Унаслідок удару дронів по селу на Чернігівщині загинув мирний житель, двоє поранені

Внаслідок удару двох безпілотників типу "Герань" по селу Печенюги Новгород-Сіверської громади на Чернігівщині загинув чоловік 1955 року народження, ще двоє цивільних отримали поранення.

Як повідомляє начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов, ворожі удари зафіксовано близько 19:40.

Внаслідок атаки виникла пожежа на території місцевого господарства. Там повністю знищено приміщення ферми та складську будівлю з комбікормом.

Серед поранених – син загиблого та чоловік 1977 року народження. Обидва отримали осколкові поранення верхніх і нижніх кінцівок. У сина загиблого діагностовано мінно-вибухову травму, акубаротравму, струс головного мозку та рвану травму коліна. У другого пораненого мінно-вибухові травми та опіки.

Обставини події встановлюються.

Джерело: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02XkcqDRKAFA3NUkNG7Mb1VzS53AWn13ycwvTiDg1kpUn9f9E69peFvLsbh2dLAYwFl&id=61579137283645

Теги: #чернігівська #обстріл #жертва

