Унаслідок удару дронів по селу на Чернігівщині загинув мирний житель, двоє поранені

Внаслідок удару двох безпілотників типу "Герань" по селу Печенюги Новгород-Сіверської громади на Чернігівщині загинув чоловік 1955 року народження, ще двоє цивільних отримали поранення.

Як повідомляє начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов, ворожі удари зафіксовано близько 19:40.

Внаслідок атаки виникла пожежа на території місцевого господарства. Там повністю знищено приміщення ферми та складську будівлю з комбікормом.

Серед поранених – син загиблого та чоловік 1977 року народження. Обидва отримали осколкові поранення верхніх і нижніх кінцівок. У сина загиблого діагностовано мінно-вибухову травму, акубаротравму, струс головного мозку та рвану травму коліна. У другого пораненого мінно-вибухові травми та опіки.

Обставини події встановлюються.

