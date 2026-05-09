Каллас: ЄС прагне швидко просуватись у переговорах щодо вступу Молдови – ЗМІ

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що Брюссель має намір діяти швидко у питанні переговорів щодо вступу Молдови до ЄС, однак конкретної дати їх початку ще не встановлено, передає агентство Reuters.

"Ми ще не встановили цю дату, але очевидно, що нам потрібно діяти швидко", – повідомила Каллас на спільній прес-конференції з президентом Молдови Майєю Санду.

За її словами, зміна урядів у низці країн відкрила "вікно можливостей", яким необхідно скористатись. Каллас також зазначила, що регіон Придністров'я не стане перешкодою на шляху Молдови до членства в ЄС.

Санду зі свого боку підтвердила, що Молдова зобов'язалася підписати договір про вступ до 2028 року.

Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/eu-wants-move-fast-moldova-accession-talks-kallas-says-2026-05-08/