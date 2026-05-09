Інтерфакс-Україна
Події
01:42 09.05.2026

Каллас: ЄС прагне швидко просуватись у переговорах щодо вступу Молдови – ЗМІ

1 хв читати

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що Брюссель має намір діяти швидко у питанні переговорів щодо вступу Молдови до ЄС, однак конкретної дати їх початку ще не встановлено, передає агентство Reuters.

"Ми ще не встановили цю дату, але очевидно, що нам потрібно діяти швидко", – повідомила Каллас на спільній прес-конференції з президентом Молдови Майєю Санду.

За її словами, зміна урядів у низці країн відкрила "вікно можливостей", яким необхідно скористатись. Каллас також зазначила, що регіон Придністров'я не стане перешкодою на шляху Молдови до членства в ЄС.

Санду зі свого боку підтвердила, що Молдова зобов'язалася підписати договір про вступ до 2028 року.

Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/eu-wants-move-fast-moldova-accession-talks-kallas-says-2026-05-08/

Теги: #вступ #європа #молдова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:11 08.05.2026
Росія не ініціюватиме діалогу з Європою – Пєсков

Росія не ініціюватиме діалогу з Європою – Пєсков

13:29 08.05.2026
Шлях Camino Ruteno офіційно долучили до Європейської федерації шляхів святого Якова

Шлях Camino Ruteno офіційно долучили до Європейської федерації шляхів святого Якова

11:32 08.05.2026
“Україні є що показати”: Хромов про цифрові рекорди та архівну дипломатію на конференції в Європі

“Україні є що показати”: Хромов про цифрові рекорди та архівну дипломатію на конференції в Європі

11:35 05.05.2026
Правоохоронці затримали організатора переправлення чоловіків за кордон за $23 тис

Правоохоронці затримали організатора переправлення чоловіків за кордон за $23 тис

03:44 05.05.2026
Президентки Єврокомісії та Європарламенту засудили іранські атаки на ОАЕ

Президентки Єврокомісії та Європарламенту засудили іранські атаки на ОАЕ

23:56 30.04.2026
Трамп звинуватив Байдена у продовженні війни в Україні та допустив скорочення військ США в Іспанії й Італії

Трамп звинуватив Байдена у продовженні війни в Україні та допустив скорочення військ США в Іспанії й Італії

10:25 29.04.2026
УЧХ посилює співпрацю з колегами з Молдови

УЧХ посилює співпрацю з колегами з Молдови

20:00 27.04.2026
Щоб був мир у Європі й щоб Росія зупинилася, мають бути достойні умови для України

Щоб був мир у Європі й щоб Росія зупинилася, мають бути достойні умови для України

17:52 27.04.2026
На Буковині перекрито тіньовий експорт лісу до Молдови – прокуратура

На Буковині перекрито тіньовий експорт лісу до Молдови – прокуратура

16:29 27.04.2026
Очільник ДМС України та посол Молдови обговорили впровадження спільного контролю у пасажирських автобусах

Очільник ДМС України та посол Молдови обговорили впровадження спільного контролю у пасажирських автобусах

ВАЖЛИВЕ

Зеленський видав указ про дозвіл провести парад у Москві 9 травня з виключенням квадрату Красної площі із зони ударів

Зеленський: Росія погодилась на обмін 1000 на 1000 та режим тиші 9-11 травня – домовленості досягнуто за посередництва США

Трамп анонсував 3-денне припинення вогню між Україною та РФ на 9-11 травня

Третя серія "плівок Міндіча" спростовує, що Цукерман та Міндіч планували виїзд з України завчасно – ЗМІ

Зеленський: Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо від РФ сьогодні

ОСТАННЄ

На фронті відбулось дві сотні боєзіткнень за добу – Генштаб

Сибіга підтримав рішення Зеленського щодо обміну 1000 на 1000

Механізм оскарження відмов у наданні містобудівних умов та обмежень запрацює влітку – голова ДІАМ

У Франції затримали причетного до катувань в'язнів у донецькій тюрмі "Ізоляція" – Офіс генпрокурора

Рятувальники локалізували пожежу на 500 га у Поліському природному заповіднику на Житомирщині

Зеленський видав указ про дозвіл провести парад у Москві 9 травня з виключенням квадрату Красної площі із зони ударів

Зеленський: Росія погодилась на обмін 1000 на 1000 та режим тиші 9-11 травня – домовленості досягнуто за посередництва США

МКЧХ про ситуацію в Олешках: перебуваємо в діалозі з відповідними органами влади з обох боків

Трамп анонсував 3-денне припинення вогню між Україною та РФ на 9-11 травня

Уряд підтримав рішення про виділення з резервного фонду держбюджету 3,5 млрд грн на місцеві дороги – віцепрем'єр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА