Інтерфакс-Україна
Події
23:59 08.05.2026

Сибіга підтримав рішення Зеленського щодо обміну 1000 на 1000

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтримав рішення президента Зеленського щодо обміну військовополоненими у форматі 1000 на 1000 в обмін на відмову від ударів по Червоній площі в Москві під час військового параду 9 травня.

"Тисяча українських військовополонених, які повертаються додому в Україну, щоб дозволити проведення параду в Москві, – це угода, яка демонструє цивілізаційний розкол. Для України це людські життя. Для Путіна це військові паради. Повна підтримка лідерства та пріоритетів президента @ZelenskyyUa", – написав він у соцмережі Х.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2052835418509295754

13:43 08.05.2026
Сибіга закликав українців у світі уникати російського "побєдобєсія"

13:25 08.05.2026
Уроки Другої світової війни мали покласти край поділу Європи на сфери впливу та політиці умиротворення – Сибіга

12:51 08.05.2026
Рада ЄС з закордонних справ знову обговорить війну РФ проти України, очікуються санкції за депортацію українських дітей – дипломат

00:18 08.05.2026
Генштаб ЗСУ: опрацьовується масштабний спільний проєкт із Міноборони Франції щодо підтримки дітей військовослужбовців

17:47 07.05.2026
Ірландія приєднається до угоди про створення Спецтрибуналу – Сибіга

17:29 07.05.2026
Сибіга: TikTok заблокував акаунти російського турніру "Алабуга" після звернення України

21:49 06.05.2026
Зеленський доручив розробити законодавчу базу для легальних військових компаній в Україні – Клименко

17:48 06.05.2026
Сибіга: Повернення коштів Ощадбанку сприймаємо як знак готовності Будапешта просувати наші відносини

15:41 06.05.2026
Бюджетний комітет рекомендував Раді законопроєкт щодо спрямування військового збору винятково на зарплати військовослужбовцям

09:20 06.05.2026
Росія порушила припинення вогню, ініційоване Україною. Фальшиві заклики РФ до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією – Сибіга

