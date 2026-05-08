Сибіга підтримав рішення Зеленського щодо обміну 1000 на 1000

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтримав рішення президента Зеленського щодо обміну військовополоненими у форматі 1000 на 1000 в обмін на відмову від ударів по Червоній площі в Москві під час військового параду 9 травня.

"Тисяча українських військовополонених, які повертаються додому в Україну, щоб дозволити проведення параду в Москві, – це угода, яка демонструє цивілізаційний розкол. Для України це людські життя. Для Путіна це військові паради. Повна підтримка лідерства та пріоритетів президента @ZelenskyyUa", – написав він у соцмережі Х.

