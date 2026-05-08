У Франції затримали причетного до катувань в'язнів у донецькій тюрмі "Ізоляція" – Офіс генпрокурора

Правоохоронці Франції за співпраці з Офісом Генерального прокурора України затримали громадянина України, якого підозрюють у катуванні ув'язнених у незаконній тюрмі "Ізоляція" на тимчасово окупованій території Донецька, повідомив Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, у 2017-2019 роках підозрюваний добровільно співпрацював із так званим "міністерством державної безпеки днр" та обіймав посаду помічника керівника "Ізоляції". Щонайменше дев'ятеро потерпілих свідчать, що він брав участь у катуваннях, психологічному тиску та примусовому отриманні зізнань.

У 2021 році, після завершення розслідування в Україні та передачі справи до суду, обвинувачений виїхав до Франції та подав заяву на отримання статусу біженця.

Після звернень українських прокурорів та громадської організації Truth Hounds французька сторона відкрила власне кримінальне провадження. За клопотанням Національної антитерористичної прокуратури Франції підозрюваного взято під варту та висунуто обвинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людяності. Розслідування ведеться під керівництвом слідчого судді спеціалізованого підрозділу Паризького суду.

Це другий випадок затримання за кордоном особи, підозрюваної у вчиненні воєнних злочинів проти українців. Раніше у Фінляндії до довічного ув'язнення засудили бойовика російських збройних формувань; апеляційний розгляд у цій справі триває.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/37214