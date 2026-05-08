Інтерфакс-Україна
22:30 08.05.2026

Рятувальники локалізували пожежу на 500 га у Поліському природному заповіднику на Житомирщині

Рятувальники локалізували пожежу на площі 500 га на території Поліського природнього заповідника, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Масштабну пожежу, що виникла на Житомирщині на території Поліського природнього заповідника, локалізовано на площі 500 га. Загрози населеним пунктам немає", – йдеться в Телеграм.

Зазначається, що тривають роботи з ліквідації пожежі, які продовжаться і в нічний час доби у позмінному режимі.

У відомстві додали, що крім рятувальників та лісівників на місці працюють волонтери. Вони розгорнули мобільний пункт надання допомоги та забезпечують харчування особового складу.

