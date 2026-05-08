21:45 08.05.2026

Зеленський видав указ про дозвіл провести парад у Москві 9 травня з виключенням квадрату Красної площі із зони ударів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №374, яким виключив територіальний квадрат Красної площі у Москві з плану застосування українського озброєння на час проведення параду 9 травня 2026 року.

Згідно з документом, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави, рішення прийнято "з гуманітарною метою, окресленою в переговорах з американською стороною 8 травня 2026 року".

Указ набирає чинності з дня підписання.

Напередодні Зеленський повідомив, що в рамках переговорного процесу за посередництва США Росія погодилась провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000 та встановити режим тиші 9-11 травня.

 

