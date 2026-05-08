Зеленський: Росія погодилась на обмін 1000 на 1000 та режим тиші 9-11 травня – домовленості досягнуто за посередництва США

Росія в рамках переговорного процесу за посередництва США погодилась провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000, а також встановити режим тиші 9, 10 та 11 травня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні в рамках перемовного процесу за посередництва американської сторони ми отримали згоду Росії провести обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000", – написав він у Телеграм.

За його словами, режим тиші має бути встановлений 9, 10 та 11 травня.

Президент зазначив, що доручив українській команді підготувати все необхідне для обміну.

Зеленський подякував президенту США та його команді за участь у переговорах і висловив сподівання, що Сполучені Штати забезпечать виконання домовленостей російською стороною.

Заява з'явилась на тлі дискусії щодо можливих далекобійних ударів України у зв'язку з урочистостями 9 травня в Москві. Президент зазначив, що звільнення полонених є пріоритетом при визначенні позиції України.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп анонсував триденне припинення вогню між Україною та РФ 9-11 травня.