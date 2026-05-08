МКЧХ про ситуацію в Олешках: перебуваємо в діалозі з відповідними органами влади по обидва боки

Міжнародному Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) відомо про повідомлення щодо гуманітарної ситуації в тимчасово окупованих Олешках (Херсонська область), організація перебуває в діалозі з відповідними органами влади по обидва боки, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі МКЧХ.

"Нашій організації відомо про повідомлення, що публікуються щодо ситуації в Олешках. Можемо Вам підтвердити, що нині МКЧХ перебуває в діалозі з відповідними органами влади по обидва боки стосовно цієї теми. Водночас через програму з безпечного транскордонного переміщення цивільних осіб МКЧХ продовжує допомагати вразливим особам у цьому районі возз'єднатися з їхніми сім'ями по обидва боки лінії фронту за прямої співпраці з відповідними особами", – йдеться у коментарі МКЧХ.

Як повідомлялось, у середу Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву, в якій привертає увагу міжнародної спільноти до серйозного загострення гуманітарної ситуації в окремих районах тимчасово окупованих територій Херсонської області внаслідок злочинів російських окупантів, які грубо порушують міжнародне гуманітарне право.

У відомстві наголосили, що особливе занепокоєння викликає ситуація в Олешках, Голій Пристані, а також Старій Збур'ївці та Новій Збур'ївці Херсонської області, де повністю відсутні належні умови для забезпечення базових потреб місцевих мешканців, зокрема дітей. У МЗС підтвердили, що російські окупанти штучно блокують виїзд людей і чинять перешкоди у постачанні базових споживчих товарів, продуктів харчування та медикаментів.

Як зазначили у МЗС, населення скоротилося з 40 000 до близько 6 000 осіб, у місті Олешки – з 24 000 до близько 2 000. Критична інфраструктура фактично зруйнована, а електро- та газопостачання відсутні. Населені пункти знаходяться на межі виживання. Цивільні люди, які намагаються придбати продукти або залишити місто власним автотранспортом, стають мішенню для російських атак із використанням дронів. Загалом гуманітарної допомоги можуть потребувати понад 6 тисяч осіб, серед яких і близько 200 дітей. Більшість з цих людей – маломобільні".

7 травня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та до уповноваженої з прав людини в РФ щодо необхідності організації безпечної евакуації цивільного населення зі тимчасово окупованої частини Херсонської області, яке потерпає від гуманітарної катастрофи.