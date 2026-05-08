21:22 08.05.2026

МКЧХ про ситуацію в Олешках: перебуваємо в діалозі з відповідними органами влади по обидва боки

Міжнародному Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) відомо про повідомлення щодо гуманітарної ситуації в тимчасово окупованих Олешках (Херсонська область), організація перебуває в діалозі з відповідними органами влади по обидва боки, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі МКЧХ.

"Нашій організації відомо про повідомлення, що публікуються щодо ситуації в Олешках. Можемо Вам підтвердити, що нині МКЧХ перебуває в діалозі з відповідними органами влади по обидва боки стосовно цієї теми. Водночас через програму з безпечного транскордонного переміщення цивільних осіб МКЧХ продовжує допомагати вразливим особам у цьому районі возз'єднатися з їхніми сім'ями по обидва боки лінії фронту за прямої співпраці з відповідними особами", – йдеться у коментарі МКЧХ.

Як повідомлялось, у середу Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву, в якій привертає увагу міжнародної спільноти до серйозного загострення гуманітарної ситуації в окремих районах тимчасово окупованих територій Херсонської області внаслідок злочинів російських окупантів, які грубо порушують міжнародне гуманітарне право.

У відомстві наголосили, що особливе занепокоєння викликає ситуація в Олешках, Голій Пристані, а також Старій Збур'ївці та Новій Збур'ївці Херсонської області, де повністю відсутні належні умови для забезпечення базових потреб місцевих мешканців, зокрема дітей. У МЗС підтвердили, що російські окупанти штучно блокують виїзд людей і чинять перешкоди у постачанні базових споживчих товарів, продуктів харчування та медикаментів.

Як зазначили у МЗС, населення скоротилося з 40 000 до близько 6 000 осіб, у місті Олешки – з 24 000 до близько 2 000. Критична інфраструктура фактично зруйнована, а електро- та газопостачання відсутні. Населені пункти знаходяться на межі виживання. Цивільні люди, які намагаються придбати продукти або залишити місто власним автотранспортом, стають мішенню для російських атак із використанням дронів. Загалом гуманітарної допомоги можуть потребувати понад 6 тисяч осіб, серед яких і близько 200 дітей. Більшість з цих людей – маломобільні".

7 травня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та до уповноваженої з прав людини в РФ щодо необхідності організації безпечної евакуації цивільного населення зі тимчасово окупованої частини Херсонської області, яке потерпає від гуманітарної катастрофи.

14:11 08.05.2026
Росія не ініціюватиме діалогу з Європою – Пєсков

03:44 27.03.2026
Лубінець: гуманітарний діалог з Москальковою дозволяє передавати листи та посилки військовополоненим

16:33 25.02.2026
Порошенко наполягає на відновленні діалогу України з КНР

11:40 23.02.2026
Фінляндія надасть Україні гуманітарну допомогу на EUR20 млн

17:50 17.02.2026
Гендиректор МКЧХ прибув до України з п’ятиденним візитом

11:58 10.02.2026
Макрон запропонував відновити діалог з РФ, його також турбує загроза Європі "глибокого геополітичного розриву"

18:20 20.01.2026
До МЗС України викликано главу місії МКЧХ в Україні Хуана-Педро Шерера

21:43 16.01.2026
Лубінець: заяви МКЧХ, що зрівнюють агресора і жертву, є небезпечними

15:02 15.01.2026
Сибіга: Голову делегації МКЧХ в Україні буде викликано до МЗС для пояснень через ганебну заяву

16:27 18.12.2025
Зеленський: Діалог зі США непростий, я хотів би щоб вони вжили більше кроків для тиску на РФ

