Трамп анонсував 3-денне припинення вогню між Україною та РФ на 9-11 травня

Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Президент США Дональд Трамп анонсував триденне припинення вогню між Україною та РФ 9-11 травня.

"Я радий оголосити, що у війні між Росією та Україною буде триденне припинення вогню (9, 10 та 11 травня)", – написав він у соцмережі Truth Social.

Трамп зазначив, що і в РФ, і в Україні святкування в Росії присвячене Дню Перемоги, оскільки обидві країни були важливою частиною та фактором Другої світової війни.

Також він зазначив, що триденне припинення вогню включатиме припинення всієї кінетичної активності, а також обмін 1000 ув'язненими з кожної країни.

"Це прохання було зроблене безпосередньо мною, і я дуже ціную його згоду президента Володимира Путіна та президента Володимира Зеленського", – підкреслив американський лідер.

Він висловив сподівання, що це початок кінця "дуже довгої, смертельної та важкої війни".

Також президент додав, що тривають переговори щодо припинення цього великого конфлікту, найбільшого з часів Другої світової війни.

"І ми з кожним днем наближаємося один до одного. Дякую за вашу увагу до цього питання!", – резюмував Трамп.