21:06 08.05.2026

Уряд підтримав рішення про виділення з резервного фонду держбюджету 3,5 млрд грн на місцеві дороги – віцепрем'єр

Уряд підтримав рішення щодо виділення з резервного фонду державного бюджету 3,5 млрд грн на ремонт та подальше  утримання місцевих доріг на умовах співфінансування з місцевими бюджетами, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Йдеться про дороги загального користування місцевого значення – саме ті маршрути, якими щодня користуються громади, рухається транспорт, працює бізнес, здійснюється підвезення людей, гуманітарна та критична логістика", – написав Кулеба у Телеграм.

За його словами, відповідне рішення було ухвалено після опрацювання потреб разом з обласними військовими адміністраціями, Агентством відновлення та Міністерством фінансів.

Зазначається, що надалі запланована підготовка щодо розподілу фінансування по областях та визначених ділянках доріг.

"Працюємо над тим, щоб ремонтні роботи стартували максимально швидко", – наголосив  віцепрем'єр.

 

