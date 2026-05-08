Фіцо в Москві заявив, що вірить у швидке завершення російсько-української війни

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час візиту до Москви поклав вінок до Могили Невідомого солдата та заявив, що у російсько-українській війні є прихильником будь-якої форми припинення вогню, повідомляє словацьке видання Dennik N у п'ятницю.

"Діалог – ключове слово, ми повинні розмовляти та зустрічатися… Я хочу висловити свою віру в те, що ми наближаємося до кінця російсько-української історії", – сказав Фіцо журналістам у Москві.

За його словами, він хоче "поставити Путіну кілька запитань" та передати послання від європейських політиків. "У мене не було абсолютно жодних проблем з тим, щоб приїхати на святкування. Я з нетерпінням чекаю можливості поговорити з президентом Путіним завтра. Я також хочу поставити йому кілька запитань і передати йому деякі послання. Кілька європейських політиків були зацікавлені в цій поїздці", – сказав очільник словацького уряду.

Прем'єр Словаччини також заявив, що дбає про "стандартні відносини" між Словаччиною та РФ. "У Європейському Союзі завжди є якісь чорні вівці. Тож я належу до цієї отари. Я кажу це всюди, тому не маю проблем сказати це і тут – я противник єдиної, обов'язкової думки", – сказав Фіцо.