Третя серія "плівок Міндіча" спростовує, що Цукерман та Міндіч планували виїзд з України завчасно – ЗМІ

Фото: nashigroshi.org

Видання "Українська правда" опублікувало третю серію аудіоматеріалів, задокументованих Національним антикорупційним бюро (НАБУ) і Спеціальною антикорупціною прокуратурою (САП) в рамках операції "Мідас" з викриття корупції у сфері енергетики за участі українських високопосадовців.

В авторському описі матеріалу повідомляється, що нова частина тзв "плівок Міндіча" містить інформацію, чи було у фігурантів справи "Мідас" джерело зливу в НАБУ і САП, як головні фігуранти операції НАБУ і САП "Мідас" Олександр Цукерман і Тимур Міндіч могли встигнути залишити країну до обшуків та підозр, і хто допомагав їм уникнути покарання.

"У листопаді 2025-го "Українська правда" повідомляла, що джерелом витоку інформації про старт операції міг бути заступник керівника САП Андрій Синюк. Після матеріалу УП Синюк звільнився, а керівники антикорупційних органів неодноразово наголошували, що триває розслідування всіх обставин виїзду за кордон Цукермана та Міндіча. Тоді як самі фігуранти в інтерв'ю УП наголошували, що виїхали планово, матеріали операції "Мідас", які опинились у розпорядженні нашої редакції, можуть свідчити про зворотнє", – йдеться в повідомленні.

Як пише "Суспільне", фігуранти справи про розкрадання в АТ "НАЕК "Енергоатом" Ігор Миронюк та Дмитро Басов говорили, що Синюк "є хорошим контактом" у САП та "може допомогти" у справах. "Українська правда" також стверджує, що Синюк нібито має зв'язок із заступником голови Офісу президента Олегом Татаровим.

Також зазначається, що Синюк у жовтні 2025 року нібито заходив у внутрішню базу антикорупційних органів та шукав там інформацію про Міндіча та Цукермана, але пізніше він заперечив свою причетність до справи, заявивши, що дізнався про справу "Енергоатому" з медіа. Синюк звільнився з САП після того, як про його можливу причетність до справи з розкрадання в "Енергоатомі" стало відомо медіа.

Як повідомлялося, НАБУ та САП 10 листопада 2025 року заявили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". За твердженнями правоохоронців, задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема, АТ "НАЕК "Енергоатом".

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є бізнесмен Міндіч, член Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Сергій Пушкар, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк. Міндіч залишив Україну 10 листопада 2025 року за кілька годин до обшуків.

Ця справа пізніше отримала також назву "Міндічгейту". Наразі НАБУ та САП продовжують її розслідування.

29 квітня "Українська правда" опублікувала частину аудіоматеріалів справи "Мідас", які нібито отримала від джерел у політичних колах. Вони стали відомі як "плівки Міндіча". У першій частині містяться розмови, задокументовані НАБУ у квартирі Міндіча, з кількома людьми – експершим помічником президента Володимира Зеленського Сергієм Шефіром, Наталією, яка, ймовірно, керує будівництвом маєтків у кооперативі "Династія", та нинішнім секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Зокрема, Міндіч та ексміністр оборони, а нині секретар РНБО Рустем Умєров обговорювали потенційний продаж частки виробника зброї, компанії FirePoint інвесторам.

1 травня "Українська правда" опублікувала другу частину аудіоматеріалів, які містять ймовірні докази впливу приватних осіб на банківську сферу та арештовані активи, зокрема, як група приватних осіб за рахунок зв'язків з Міндічем та ексголовою Офісу президента Андрієм Єрмаком нібито отримала в розпорядження державний "Сенс банк" та найбільший хімічний завод країни "Карпатнафтохім".