У Києві викрили злочинну організацію за участі екссудді Тандира, який раніше насмерть збив нацгвардійця

Колишнього суддю Олексія Тандира, який у травні 2023 року за кермом авто збив нацгвардійця на блокпосту в Київській області, викрили в участі в незаконному заволодінні квартирами померлих людей в Києві та Одесі, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Київська міська прокуратура повідомила про підозру шістьом учасникам злочинної організації, яка спеціалізувалася на махінаціях із нерухомістю. Серед підозрюваних: колишній голова одного із судів Київщини, який раніше був обвинувачений у смертельній ДТП на блокпосту, керівник підрозділу Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, двоє адвокатів та ще двоє цивільних осіб", – йдеться у повідомленні Кравченка у Телеграм-каналі.

За даними слідства, учасники схеми обирали квартири померлих або тривало відсутніх власників – такі об'єкти знижували ризик швидкого викриття. На них виготовляли підроблені правовстановлюючі документи, вписуючи підставних "боржників", і паралельно складали фіктивні договори позики на мільйони гривень.

Підозрюваний суддя забезпечував потрібні рішення, а керівник виконавчої служби – відкриття проваджень і звернення про стягнення на квартири. У результаті право власності на нерухомість переходило до учасників злочинної організації або пов'язаних із ними осіб. Надалі квартири перепродавали третім особам, які могли не знати про їхнє злочинне походження.

Слідство встановило, що учасники організації заволоділи п'ятьма квартирами у Києві та Одесі. Ще одну квартиру не встигли привласнити, бо схему було викрито.

Серед встановлених епізодів: квартира на вулиці Межовій у Києві – збитки понад 1,2 млн грн; квартира на Червонопільській у столиці – понад 1,27 млн грн; квартира на вулиці Степана Олійника – майже 1,94 млн грн; квартира на Героїв Севастополя – понад 1,43 млн грн; квартира в центрі Одеси – понад 1,8 млн грн; ще одну квартиру у Києві фігуранти не встигли остаточно переоформити через появу законного спадкоємця.

Колишній суддя ухвалював рішення на підставі завідомо підроблених документів і фактично допомагав легалізувати незаконне захоплення нерухомості. Наразі йому повідомлено про підозру в участі у злочинній організації за ч. 2 ст. 255 Кримінального кодексу України.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи, зокрема судді – безальтернативне тримання під вартою.

У межах провадження проведено обшуки в суді, підрозділах державної виконавчої служби, у нотаріусів, за місцями проживання, роботи та в автомобілях підозрюваних. Вилучено судові справи, документи виконавчих проваджень та інші докази.

Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло причетних осіб.

Правоохоронці не вказують ім'я судді, але обставини справи та джерела УП підтверджують, що йдеться про Тандира, якого судять за смертельну ДТП.