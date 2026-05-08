Пентагон опублікував раніше засекречені документи про НЛО

Міністерство війни США у п'ятницю оголосило про первісну публікацію нових файлів, що раніше не оприлюднювалися, стосовно непізнаних аномальних явищ.

У цій міжвідомчій роботі були задіяні Білий дім, Управління директора національної розвідки, Міністерство енергетики, ФБР, NASA та інші відомства США.

Матеріали розміщені на сайті WAR.GOV/UFO, додаткові нові файли Пентагон оприлюднюватиме на постійній основі, зазначається в повідомленні.

"Ця публікація є результатом вказівки президента Дональда Трампа розпочати процес виявлення та розсекречення урядових файлів, пов'язаних із непізнаними аномальними явищами, в інтересах забезпечення повної прозорості. Жоден інший президент або адміністрація в історії не забезпечували такого рівня прозорості щодо НАЗ", – заявило міністерство.

У Пентагоні повідомили, що тепер американці можуть миттєво отримати доступ до розсекречених файлів федерального уряду стосовно НЛО.

При цьому наголошується, що хоча всі файли було перевірено з метою безпеки, багато матеріалів іще не проаналізували щодо виявлення будь-яких аномалій.

"Міністерство війни діє в тісній співпраці з президентом Трампом, щоб забезпечити безпрецедентну прозорість щодо розуміння нашим урядом непізнаних аномальних явищ. Ці файли, приховані серед засекречених документів, довго підживлювали обґрунтовані спекуляції, настав час американському народу побачити їх на власні очі", – заявив міністр війни США Піт Гегсет.

"Сьогоднішня публікація – перша в рамках спільних зусиль із розсекречення та публікації", – сказала директорка Національної розвідки Тулсі Габбард, додавши, що американський народ давно домагається прозорості щодо того, що уряд знає про непізнані аномальні явища.

Директор ФБР Каш Патель зі свого боку заявив, що його відомство, "як і раніше, віддане підтримці цієї безперервної роботи з розсекречення з тією самою ретельністю і сумлінністю, які ми застосовуємо до всіх питань національної безпеки".

Глава НАСА Джаред Айзекман також привітав зусилля Трампа, спрямовані на забезпечення більшої прозорості щодо непізнаних аномальних явищ. "Наше завдання в NASA – задіяти найвидатніші уми та найпередовіші наукові прилади, відстежувати дані й ділитися тим, що ми дізнаємося. Ми будемо відверті щодо того, що нам відомо, що нам іще треба зрозуміти та відкрити. Дослідження і пошук знань є основою місії NASA, оскільки ми прагнемо розгадати таємниці Всесвіту", – сказав він.