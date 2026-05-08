Зеленський обговорив з бійцями 20-го АК забезпечення безпілотниками

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський відвідав командний пункт 20-го армійського корпусу та зустрівся з військовими, які виконують завдання зі звільнення тимчасово окупованої території Дніпропетровської області.

"Відзначив їх державними нагородами. Серед них – іноземні добровольці, які захищають Україну", – повідомив Зеленський в Телеграм у п'ятницю.

Він обговорив з військовими оперативну ситуацію у смузі оборони та питання додаткового фінансування для бойових батальйонів, забезпечення дронами різних типів, як безпілотними, так і наземними роботизованими комплексами.

"Протягом останніх місяців значно зростає ефективність наших мідлстрайків, тому важливо, щоб у наших військових було достатньо засобів для ударів у оперативній глибині. Опрацюємо, як підтримати й цей напрям", – додав Зеленський.