Сирський: У ЗСУ готуються до нових форматів мобілізації та рекрутингу, розробили інструкцію щодо заміни бійців на передовій

Ворог посилює тиск майже на всіх ділянках фронту, особливо на покровському напрямку, де зосередив близько 106 тисяч особового складу; також високою залишається активність ворога на очеретинському, олександрівському, куп'янському, костянтинівському напрямках та на ділянках вздовж державного кордону з РФ, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною. Противник активізував наступальні дії фактично по всьому фронту та проводить перегрупування військ. Найбільш напруженим нині є Покровський напрямок, де російський агресор зосередив близько 106 тисяч особового складу", – написав він у Телеграмі у п'ятницю.

Сирський наголосив, що підрозділи Сил оборони України зривають плани противника, стійко утримують рубежі та за сприятливих умов проводять власні активні дії. "Попри постійний тиск ворога, українські воїни продовжують виконувати завдання і на території Росії – наша присутність у Курській області зберігається", – додав він.

"Запорука успіху – саме в активній обороні та ініціативі на полі бою. Це дає змогу виснажувати противника, відновлювати позиції та завдавати ворогу максимальних втрат. Щодня російська армія втрачає не менш як тисячу військовослужбовців убитими та пораненими. На цьому наголосив під час робочої наради за підсумками діяльності Збройних Сил України у квітні 2026 року", – написав Сирський.

За даними головнокомандувача ЗСУ, протягом місяця Об'єднана вогнева підтримка виконала понад 64,9 тисячі вогневих завдань. "Наші артилеристи залишаються значним чинником на полі бою, уразивши за місяць 8,5 тисяч ворожих цілей, а ракетні підрозділи завдали 74 удари по противнику" – додав він.

За його словами, Сили оборони послідовно нарощують ракетно-дроновий тиск на державу-агресора. "Пріоритетними цілями залишаються об'єкти нафтопереробки та транспортування ПММ, виробництва спецхімії, порохів та інші підприємства військово-промислового комплексу рф. Лише у квітні засобами Deep Strike уражено 84 цілі в глибині території противника. Це результат якісної координації та взаємодії всіх складових Сил оборони України".

У квітні також зросли обсяги міжнародної військово-технічної допомоги. Водночас визначальними залишаються власні спроможності України – насамперед у ремонті, відновленні та поверненні техніки у стрій.

"Окрему увагу приділяємо питанням мобілізації та рекрутингу. Працюємо над реалізацією ініціативи президента України щодо поступового переходу війська від мобілізаційної до контрактної моделі комплектування. За підсумками наради визначив завдання підготувати конкретні пропозиції Генерального штабу щодо нових форматів контрактної служби", – розповів Сирський.

За його словами, також уже розроблено та підписано інструкцію щодо обов'язкової заміни військовослужбовців на передових позиціях – не пізніше ніж через два місяці перебування, з додатковим місяцем на ротацію.

"Дякую українським воїнам за стійкість, професіоналізм і хоробрість. Працюємо пліч-о-пліч заради спільної мети – перемоги України", – додав він.