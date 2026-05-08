Генштаб повідомив про удари по НПЗ в Ярославській області РФ та складу дронів у Ростові-на-Дону

Підрозділи Сил оборони України завдали в ніч на п'ятницю уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів, зокрема, нафтопереробному заводу "Ярославльський" у Ярославській області РФ, та складу зберігання БпЛА у Ростові-на-Дону з подальшими пожежами

"НПЗ "Ярославльський" – стратегічно важливе підприємство та один із ключових об'єктів російської нафтопереробної галузі. Потужність переробки – близько 15 млн тонн нафти на рік. Продукція заводу включає бензин, дизельне та реактивне пальне й є критично важливою для логістики ворожої армії… Ступінь завданих збитків уточнюється", – повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в п'ятницю.

Крім того, уражено нафтобазу "Луганська" в окупованому Луганську, а також склади пально-мастильних матеріалів та ремонтний підрозділ противника в у різних населених пунктах окупованих районів Луганської області. Завдані удари по вузлах зв'язку ворога в окупованих районах Запорізької області.

"Серед іншого уражено ворожий зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" у районі Михайлівки Запорізької області та радіолокаційну станцію "Каста-2Е" у районі Мисового на ТОТ АР Крим", – розповіли в Генштабі.