Інтерфакс-Україна
Події
19:13 08.05.2026

Генштаб повідомив про удари по НПЗ в Ярославській області РФ та складу дронів у Ростові-на-Дону

1 хв читати
Генштаб повідомив про удари по НПЗ в Ярославській області РФ та складу дронів у Ростові-на-Дону
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Підрозділи Сил оборони України завдали в ніч на п'ятницю уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів, зокрема, нафтопереробному заводу "Ярославльський" у Ярославській області РФ, та складу зберігання БпЛА у Ростові-на-Дону з подальшими пожежами

"НПЗ "Ярославльський" – стратегічно важливе підприємство та один із ключових об'єктів російської нафтопереробної галузі. Потужність переробки – близько 15 млн тонн нафти на рік. Продукція заводу включає бензин, дизельне та реактивне пальне й є критично важливою для логістики ворожої армії… Ступінь завданих збитків уточнюється", – повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в п'ятницю.

Крім того, уражено нафтобазу "Луганська" в окупованому Луганську, а також склади пально-мастильних матеріалів та ремонтний підрозділ противника в у різних населених пунктах окупованих районів Луганської області. Завдані удари по вузлах зв'язку ворога в окупованих районах Запорізької області.

"Серед іншого уражено ворожий зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" у районі Михайлівки Запорізької області та радіолокаційну станцію "Каста-2Е" у районі Мисового на ТОТ АР Крим", – розповіли в Генштабі.

 

Теги: #війна #дрони #нпз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:25 08.05.2026
Порошенко про вихід РФ з переговорів: Путін ніколи не хотів миру, його треба змусити до цього силою

Порошенко про вихід РФ з переговорів: Путін ніколи не хотів миру, його треба змусити до цього силою

16:28 08.05.2026
ЄБРР і ПриватБанк запускають механізм часткового списання боргу для постраждалого від війни бізнесу

ЄБРР і ПриватБанк запускають механізм часткового списання боргу для постраждалого від війни бізнесу

14:51 08.05.2026
Україна розглядає можливість направлення груп експертів для зміцнення безпеки повітряного простору країн Балтії та Фінляндії через інциденти з дронами - Сибіга

Україна розглядає можливість направлення груп експертів для зміцнення безпеки повітряного простору країн Балтії та Фінляндії через інциденти з дронами - Сибіга

11:46 08.05.2026
Росія терміново розгортає 4 додаткові полки для протидії українським безпілотникам – Сирський

Росія терміново розгортає 4 додаткові полки для протидії українським безпілотникам – Сирський

09:54 08.05.2026
Голова Нацполіції: з'явилися загрози використання дронів в кримінальному середовищі, потрібен закон

Голова Нацполіції: з'явилися загрози використання дронів в кримінальному середовищі, потрібен закон

09:16 08.05.2026
Від початку війни загинуло понад 17 тис. 400 мирних жителів України, понад 43 тис. поранено – керівник "департаменту війни"

Від початку війни загинуло понад 17 тис. 400 мирних жителів України, понад 43 тис. поранено – керівник "департаменту війни"

09:11 08.05.2026
Зеленський: у Ярославлі уражено об'єкт нафтової сфери, що має значення для фінансування війни РФ

Зеленський: у Ярославлі уражено об'єкт нафтової сфери, що має значення для фінансування війни РФ

08:12 08.05.2026
Протягом минулої ночі РФ здійснила понад 140 обстрілів і більш ніж 850 ударів дронами, навіть імітаційної спроби припинення вогню не було – Зеленський

Протягом минулої ночі РФ здійснила понад 140 обстрілів і більш ніж 850 ударів дронами, навіть імітаційної спроби припинення вогню не було – Зеленський

05:46 08.05.2026
Іран звинуватив США у порушенні режиму припинення вогню через атаки на судна і цивільні райони

Іран звинуватив США у порушенні режиму припинення вогню через атаки на судна і цивільні райони

05:27 08.05.2026
Тимчасовий повірений Польщі в Україні заявив про наміри РФ вчиняти воєнні злочини та повітряний терор проти Києва

Тимчасовий повірений Польщі в Україні заявив про наміри РФ вчиняти воєнні злочини та повітряний терор проти Києва

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо від РФ сьогодні

СБУ втретє уразила НПЗ "Пермнафтооргсинтез" та нафтоперекачувальну станцію у м. Перм

Зеленський зустрівся з воїнами на Олександрівському напрямку

У Києві очікують представників Трампа на рубежі весни – літа – Зеленський після розмови з Умєровим

Зеленський в День пам'яті та перемоги над нацизмом: через 81 рік ми знову змушені зупиняти тотальне зло

ОСТАННЄ

Уряд виділить додатково 96 млн грн на облаштування антидронових укріплень у Херсоні та на евакуаційних маршрутах – Свириденко

Суд задовольнив позов депутата Федієнка до депутатки Безуглої щодо захисту честі, гідності та ділової репутації

США очікують цієї п'ятниці відповіді Ірану на пропозиції щодо врегулювання – Рубіо

Гасіння 9 лісових пожеж триває в 4 північних областях України, 6 з них локалізовані – ДСНС

Зеленський: Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо від РФ сьогодні

Зеленський проведе Ставку за результатами поїздки на фронт

США готові виконувати роль посередника у перемовинах між Україною та РФ, якщо вони будуть продуктивними, – Рубіо

Раді пропонують визнати гагаузів корінним народом України

У Харкові з вікна квартири випав і загинув 4-річний хлопчик

Китай не направлятиме спеціальну делегацію на парад 9 травня в Москві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА