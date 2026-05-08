19:04 08.05.2026

Уряд виділить додатково 96 млн грн на облаштування антидронових укріплень у Херсоні та на евакуаційних маршрутах – Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Кабінет міністрів України доручив спрямувати з резервного фонду державного бюджету 96 млн грн на облаштування антидронових укріплень у Херсоні та на евакуаційних маршрутах, готує новий механізм фінансування будівництва місцевих доріг, повідомила прем'єрка Юлія Свириденко за підсумками виїзного засідання уряду.

"Оглянули захист ключових доріг Херсонщини, які попри щоденні російські обстріли залишаються важливими логістичними маршрутами для громад, військових і служб екстреного реагування. Посилюємо їхній захист від атак дронів. Для цього уряд доручив спрямувати з резервного фонду державного бюджету 96 млн грн на облаштування антидронових укріплень у Херсоні та на евакуаційних маршрутах", – написала вона у Телеграмі у п'ятницю

За її словами, фінансування дозволить на цьому етапі захистити ще 27 ділянок доріг загальною протяжністю понад 200 км. Станом на зараз антидронові сітки встановлені на дорогах загальною протяжністю понад 190 км коштом Херсонської ОВА спільно з Міноборони.

Свириденко також повідомила, що уряд також погодив новий механізм фінансування будівництва місцевих доріг. "Доручили Мінрозвитку та Мінекономіки підготувати необхідні рішення для виділення 3,5 млрд грн додаткової дотації на ремонти. Серед іншого, це дозволить завершити роботи і на евакуаційному маршруті Херсон – Миколаїв, який забезпечує рух швидких, військових та евакуаційного транспорту", – наголосила вона.

 

