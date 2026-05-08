Суд задовольнив позов депутата Федієнка до депутатки Безуглої щодо захисту честі, гідності та ділової репутації

Печерський районний суд Києва задовольнив позов народного депутата Олександра Федієнка (фракція "Слуга народу") до народної депутатки Мар’яни Безуглої (позафракційна) щодо захисту честі, гідності та ділової репутації.

Відповідне рішення, текст якого має агентство "Інтерфакс-Україна", суд прийняв на засіданні 7 травня.

Згідно з рішенням, суд визнав недостовірною та такою, що порушує особисті немайнові права Олександра Павловича Федієнка, інформацію, яку поширила Безугла 15 жовтня 2024 року в своєму профілі "Мар’яна Безугла" в соціальній мережі Facebook, та зобов’язав її спростувати цю інформацію шляхом розміщення у Facebook публікації під заголовком "Спростування недостовірної інформації стосовно Федієнка Олександра Павловича" та з викладенням вступної та резолютивної частини рішення суду у даній справі, без власного коментування відповідачем ухваленого рішення та без можливості коментувати таку публікацію іншими особами.

Крім того, суд постановив стягнути з Безуглої на користь Федієнка судовий збір у розмірі 2422,40 грн.