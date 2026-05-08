Інтерфакс-Україна
Події
18:53 08.05.2026

Суд задовольнив позов депутата Федієнка до депутатки Безуглої щодо захисту честі, гідності та ділової репутації

1 хв читати
Суд задовольнив позов депутата Федієнка до депутатки Безуглої щодо захисту честі, гідності та ділової репутації

Печерський районний суд Києва задовольнив позов народного депутата Олександра Федієнка (фракція "Слуга народу") до народної депутатки Мар’яни Безуглої (позафракційна) щодо захисту честі, гідності та ділової репутації.

Відповідне рішення, текст якого має агентство "Інтерфакс-Україна", суд прийняв на засіданні 7 травня.

Згідно з рішенням, суд визнав недостовірною та такою, що порушує особисті немайнові права Олександра Павловича Федієнка, інформацію, яку поширила Безугла 15 жовтня 2024 року в своєму профілі "Мар’яна Безугла" в соціальній мережі Facebook, та зобов’язав її спростувати цю інформацію шляхом розміщення у Facebook публікації під заголовком "Спростування недостовірної інформації стосовно Федієнка Олександра Павловича" та з викладенням вступної та резолютивної частини рішення суду у даній справі, без власного коментування відповідачем ухваленого рішення та без можливості коментувати таку публікацію іншими особами.

Крім того, суд постановив стягнути з Безуглої на користь Федієнка судовий збір у розмірі 2422,40 грн.

Теги: #позов #суд #федієнко #безугла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:43 05.05.2026
Суд арештував автомобіль одного з підозрюваних у справі щодо розкрадання державного зерна на $29 млн

Суд арештував автомобіль одного з підозрюваних у справі щодо розкрадання державного зерна на $29 млн

20:38 04.05.2026
Суд заарештував на 60 днів бійців "Вовків Да Вінчі", підозрюваних у викраденні людини на Дніпропетровщині

Суд заарештував на 60 днів бійців "Вовків Да Вінчі", підозрюваних у викраденні людини на Дніпропетровщині

17:09 30.04.2026
Правоохоронці передали в суд справу російського військового, який розстріляв і спалив цивільне авто в Бучі

Правоохоронці передали в суд справу російського військового, який розстріляв і спалив цивільне авто в Бучі

16:16 29.04.2026
САП: Справу нардепа Шевченка про легалізацію 9 млн грн передано до суду

САП: Справу нардепа Шевченка про легалізацію 9 млн грн передано до суду

16:30 28.04.2026
Суд обмежив час захисту на ознайомлення з матеріалами розслідування у справі Тимошенко – САП

Суд обмежив час захисту на ознайомлення з матеріалами розслідування у справі Тимошенко – САП

16:50 27.03.2026
Жертви Епштейна подали до суду на адміністрацію Трампа та Google через витік даних - ЗМІ

Жертви Епштейна подали до суду на адміністрацію Трампа та Google через витік даних - ЗМІ

18:23 19.03.2026
У ДБР підтвердили відкриття провадження проти нардепки Безуглої за чотирма статтями КК України

У ДБР підтвердили відкриття провадження проти нардепки Безуглої за чотирма статтями КК України

16:12 19.03.2026
Стосовно нардепки Безуглої за рішенням суду відкрито справи

Стосовно нардепки Безуглої за рішенням суду відкрито справи

19:07 24.02.2026
Мін’юст подав позов до ВАКС про застосування санкції до Олега Царьова

Мін’юст подав позов до ВАКС про застосування санкції до Олега Царьова

18:50 13.02.2026
CAS відхилив позов Владислава Гераскевича проти МОК

CAS відхилив позов Владислава Гераскевича проти МОК

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо від РФ сьогодні

СБУ втретє уразила НПЗ "Пермнафтооргсинтез" та нафтоперекачувальну станцію у м. Перм

Зеленський зустрівся з воїнами на Олександрівському напрямку

У Києві очікують представників Трампа на рубежі весни – літа – Зеленський після розмови з Умєровим

Зеленський в День пам'яті та перемоги над нацизмом: через 81 рік ми знову змушені зупиняти тотальне зло

ОСТАННЄ

Генштаб ЗСУ: Підтверджено ураження арсеналу ГРАУ "Кедровка" та двох підприємств з виробництва вибухівки і ФАБів

Зеленський обговорив з бійцями 20-го АК забезпечення безпілотниками

Сирський: У ЗСУ готуються до нових форматів мобілізації та рекрутингу, розробили інструкцію щодо заміни бійців на передовій

Генштаб повідомив про удари по НПЗ в Ярославській області РФ та складу дронів у Ростові-на-Дону

Уряд виділить додатково 96 млн грн на облаштування антидронових укріплень у Херсоні та на евакуаційних маршрутах – Свириденко

США очікують цієї п'ятниці відповіді Ірану на пропозиції щодо врегулювання – Рубіо

Гасіння 9 лісових пожеж триває в 4 північних областях України, 6 з них локалізовані – ДСНС

Зеленський: Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо від РФ сьогодні

Зеленський проведе Ставку за результатами поїздки на фронт

США готові виконувати роль посередника у перемовинах між Україною та РФ, якщо вони будуть продуктивними, – Рубіо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА