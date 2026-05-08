17:02 08.05.2026

США очікують цієї п'ятниці відповіді Ірану на пропозиції щодо врегулювання – Рубіо

У Вашингтоні чекають, що Іран уже цієї п’ятниці передасть відповідь на американські пропозиції щодо врегулювання збройного конфлікту, заявив журналістам у Римі держсекретар США Марко Рубіо.

"Ми, мабуть, дізнаємося щось сьогодні", – наводить CNN слова Рубіо.

"Щодо ситуації на останню годину – відповіді ми ще не отримали. Іранська політична система сильно фрагментована, розлагоджена, і це може стати перешкодою", – продовжив він.

За його словами, США сподіваються, що відповідь Ірану дасть старт серйозним переговорам. Водночас Рубіо, коментуючи повідомлення про можливе створення Іраном агентства для контролю над судноплавством через Ормузьку протоку, назвав такий розвиток подій дуже проблематичним і неприйнятним.

У четвер офіційний представник МЗС Ірану Ісмаїл Багаї сказав, що Тегеран поки що не дав відповіді Вашингтону на пропозицію щодо врегулювання конфлікту.

У середу портал Axios із посиланням на неназваних американських офіційних осіб повідомив, що переговірники зі США вважають, що ніби наближаються до узгодження з Іраном короткого меморандуму про взаєморозуміння, в якому буде викладено умови припинення збройного конфлікту.

20:10 07.05.2026
Рубіо обговорив з Папою Римським безпекову ситуацію у країнах, які переживають війну, та на Кубі

15:37 06.05.2026
Трамп допускає варіант і врегулювання конфлікту з Іраном, і відновлення бойових дій

07:03 06.05.2026
Рубіо обговорив із Лавровим війну в Україні під час телефонної розмови – Держдеп

19:10 04.05.2026
Рубіо відвідає Рим 6-8 травня

05:38 02.05.2026
Іран передав США нову пропозицію щодо врегулювання конфлікту – ЗМІ

09:54 29.04.2026
Більшість українців у війні США та Ірану не підтримують жодну із сторін – КМІС

08:44 25.04.2026
Соратники Трампа розглядають Рубіо як можливого кандидата в президенти США у 2028 році

09:38 22.04.2026
США продовжать чинити економічний тиск на Іран – голова Мінфіну

13:44 18.04.2026
Іран поки що не погодився на проведення наступного раунду переговорів зі США – ЗМІ

18:34 11.04.2026
США та Іран розпочинають прямі переговори в Пакистані – ЗМІ

