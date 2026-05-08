США очікують цієї п'ятниці відповіді Ірану на пропозиції щодо врегулювання – Рубіо

У Вашингтоні чекають, що Іран уже цієї п’ятниці передасть відповідь на американські пропозиції щодо врегулювання збройного конфлікту, заявив журналістам у Римі держсекретар США Марко Рубіо.

"Ми, мабуть, дізнаємося щось сьогодні", – наводить CNN слова Рубіо.

"Щодо ситуації на останню годину – відповіді ми ще не отримали. Іранська політична система сильно фрагментована, розлагоджена, і це може стати перешкодою", – продовжив він.

За його словами, США сподіваються, що відповідь Ірану дасть старт серйозним переговорам. Водночас Рубіо, коментуючи повідомлення про можливе створення Іраном агентства для контролю над судноплавством через Ормузьку протоку, назвав такий розвиток подій дуже проблематичним і неприйнятним.

У четвер офіційний представник МЗС Ірану Ісмаїл Багаї сказав, що Тегеран поки що не дав відповіді Вашингтону на пропозицію щодо врегулювання конфлікту.

У середу портал Axios із посиланням на неназваних американських офіційних осіб повідомив, що переговірники зі США вважають, що ніби наближаються до узгодження з Іраном короткого меморандуму про взаєморозуміння, в якому буде викладено умови припинення збройного конфлікту.