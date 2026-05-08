Гасіння 9 лісових пожеж триває в 4 північних областях України, 6 з них локалізовані – ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що в Рівненський, Житомирській, Київській та Чернігівській областях наразі триває гасіння дев’яти пожеж загальною площею понад 2 тис. га, шість із них локалізовані.

"Київщина: у Зоні відчуження триває ліквідація пожежі лісової підстилки. Наразі вогнем пройдено 1180 га. Розповсюдженню вогню сприяє посушлива погода та різкі пориви вітру", – повідомляється в телеграм-каналі відомства у п’ятницю.

У сусідній Житомирській області триває ліквідація масштабної лісової пожежі в Поліському природному заповіднику. "Орієнтовна площа займання 500 га. Сильний вітер і висока температура повітря сприяють швидкому поширенню вогню. Ситуацію ускладнює те, що частина територій замінована, через що рятувальники не можуть повноцінно працювати на окремих ділянках. Для розмінування залучені сапери ДСНС. Також у гасінні використовують БпЛА та роботизовану техніку", – йдеться в повідомленні.

У Сарненському районі Рівненської області локалізовано пожежу лісового масиву на площі 90 га.

У прикордонних районах Чернігівської області також триває пожежа лісової підстилки, орієнтовною площею 1200 га. "Через близькість до кордону, хаотичне мінування територій та загрозу російських обстрілів залучення техніки й особового складу ДСНС наразі неможливе. Працівники лісництва створюють мінералізовані смуги, щоб не допустити поширення вогню", – повідомили в ДСНС.

До гасіння залучені 379 вогнеборців та 99 одиниць техніки. У відомстві наголошують, що ситуація повністю контрольована.