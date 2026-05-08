Зеленський: Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо від РФ сьогодні

Росія продовжує свої обстріли, Україна буде відповідати на це дзеркально, завтрашній день 9 травня залежить від того, що ми почуємо від РФ сьогодні, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Багато зараз нових погроз від Росії. Хоча ми дали цілком логічну та зрозумілу для них позицію – будемо діяти абсолютно дзеркально. Сьогодні вони почали добу з обстрілів на фронті, була штурмова активність. Застосовуються дрони. Вчора вони завдавали ще більше повітряних ударів. Були наші дзеркальні відповіді", – сказав Зеленський у зверненні у п’ятницю.

"Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні", – зазначив президент.