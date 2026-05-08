16:44 08.05.2026

Зеленський: Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо від РФ сьогодні

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Росія продовжує свої обстріли, Україна буде відповідати на це дзеркально, завтрашній день 9 травня залежить від того, що ми почуємо від РФ сьогодні, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Багато зараз нових погроз від Росії. Хоча ми дали цілком логічну та зрозумілу для них позицію – будемо діяти абсолютно дзеркально. Сьогодні вони почали добу з обстрілів на фронті, була штурмова активність. Застосовуються дрони. Вчора вони завдавали ще більше повітряних ударів. Були наші дзеркальні відповіді", – сказав Зеленський у зверненні у п’ятницю.

"Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні", – зазначив президент.

Теги: #атаки_рф #зеленський #9_травня #відповідь

16:41 08.05.2026
Зеленський проведе Ставку за результатами поїздки на фронт

16:12 08.05.2026
Китай не направлятиме спеціальну делегацію на парад 9 травня в Москві

15:42 08.05.2026
Зеленський заслухав доповідь про ситуацію в смузі оборони 67 ОМБр

14:31 08.05.2026
Зеленський зустрівся з воїнами на Олександрівському напрямку

14:15 08.05.2026
Фіцо може говорити у Москві про готовність України до зустрічей на рівні лідерів – радник Зеленського

13:52 08.05.2026
Президенти Єврокомісії, України та прем'єр-міністр Канади звернуться до учасників Міжнародної коаліції з повернення українських дітей

13:34 08.05.2026
У Києві очікують представників Трампа на рубежі весни – літа – Зеленський після розмови з Умєровим

12:40 08.05.2026
Росія відмовила іноземним журналістам в акредитації на парад 9 травня – ЗМІ

12:38 08.05.2026
Фіцо хоче передати Путіну повідомлення від Зеленського

10:38 08.05.2026
На Донеччині внаслідок обстрілів 7 травня загинули 4 людини, 3 поранені – ОВА

