16:41 08.05.2026

Зеленський проведе Ставку за результатами поїздки на фронт

Президент України Володимир Зеленський проведе засідання Ставки Верховного головнокомандувача за результатами своєї поїздки на фронт у п’ятницю.

"Зафіксували наявні дефіцити в постачанні – я проведу Ставку по тому, що сьогодні ми обговорили. Ми детально говорили про логістику – логістику всіх типів, і це забезпечення наших позицій, а також такі речі, як ремонт доріг на всій території поруч із фронтом", – сказав Зеленський у зверненні.

Він також зазначив, що Дніпропетровській області необхідно попрацювати над якістю доріг, оскільки, це – швидкість порятунку поранених воїнів.

"Важливі речі також були щодо захисту Нікополя та Марганця – дуже важка загроза дронів. Окрема увага – Донеччині та ключовим напрямкам оборони в регіоні", – сказав Зеленський.

Теги: #ставка #фронт #зеленський

