16:24 08.05.2026

США готові виконувати роль посередника у перемовинах між Україною та РФ, якщо вони будуть продуктивними, – Рубіо

США готові і далі виконувати роль посередника у перемовинах між Україною та РФ, якщо вони будуть продуктивними, і також, якщо ця роль наблизить обидві сторони до мирної угоди, заявив державний секретар США Марко Рубіо.

"Ми намагалися виступити в ролі посередника в цьому питанні. Поки що це не принесло плідних результатів з різних причин. Ми як і раніше готові виконувати цю роль, якщо це може бути продуктивним. Ми не хочемо марнувати час і вкладати час та енергію в зусилля, які не просуваються вперед. Але якщо ми побачимо можливість виступити посередником, що наблизить обидві сторони до мирної угоди, ми хотіли б це зробити", – сказав Рубіо журналістам під час візиту до Рима.

Він зазначив, що позиція США полягає в тому, що ця війна є трагедією. "Обидві сторони платять за неї дуже високу ціну, як економічну, так і, очевидно, людську. Вона є руйнівною. Ми проти неї", – додав Рубіо.

Держсекретар наголосив, що США "готові відігравати будь-яку роль, яку можемо, щоб досягти мирного дипломатичного вирішення".

"Зараз ці зусилля зайшли в глухий кут, але ми завжди готові, якщо обставини зміняться", – резюмував він.

14:27 08.05.2026
Посольство Естонії в Україні продовжуватиме працювати, погрози Росії лише підтверджують: цілі й тактика Кремля не змінилися – прем'єр

США під час операції в Ормузькій протоці завдали ударів по трьох іранських портах – ЗМІ

Іран звинуватив США у порушенні режиму припинення вогню через атаки на судна і цивільні райони

Трамп заявив про вимогу до ЄС знизити тарифи до нуля та пригрозив підвищенням мит у разі невиконання домовленостей

Трамп заявив про знищення іранських катерів під час проходу есмінців США через Ормузьку протоку

Рубіо обговорив з Папою Римським безпекову ситуацію у країнах, які переживають війну, та на Кубі

Умєров обговорить в США звільнення з РФ полонених, активізацію дипломатичного процесу та кілька безпекових питань – Зеленський

Рада ЄС ухвалила рішення, дозволивши ЄС стати членом-засновником Спецтрибуналу для розслідування злочину агресії проти України

Сибіга: РФ не демонструє жодних ознак готовності до припинення вогню, Москва посилює терор

ЄК розпочинає формування Альянсу ЄС-Україна у сфері безпілотників

