США готові виконувати роль посередника у перемовинах між Україною та РФ, якщо вони будуть продуктивними, – Рубіо

Фото: https://www.axios.com

США готові і далі виконувати роль посередника у перемовинах між Україною та РФ, якщо вони будуть продуктивними, і також, якщо ця роль наблизить обидві сторони до мирної угоди, заявив державний секретар США Марко Рубіо.

"Ми намагалися виступити в ролі посередника в цьому питанні. Поки що це не принесло плідних результатів з різних причин. Ми як і раніше готові виконувати цю роль, якщо це може бути продуктивним. Ми не хочемо марнувати час і вкладати час та енергію в зусилля, які не просуваються вперед. Але якщо ми побачимо можливість виступити посередником, що наблизить обидві сторони до мирної угоди, ми хотіли б це зробити", – сказав Рубіо журналістам під час візиту до Рима.

Він зазначив, що позиція США полягає в тому, що ця війна є трагедією. "Обидві сторони платять за неї дуже високу ціну, як економічну, так і, очевидно, людську. Вона є руйнівною. Ми проти неї", – додав Рубіо.

Держсекретар наголосив, що США "готові відігравати будь-яку роль, яку можемо, щоб досягти мирного дипломатичного вирішення".

"Зараз ці зусилля зайшли в глухий кут, але ми завжди готові, якщо обставини зміняться", – резюмував він.