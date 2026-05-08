Інтерфакс-Україна
Події
16:15 08.05.2026

У Харкові з вікна квартири випав і загинув 4-річний хлопчик

2 хв читати
У Харкові з вікна квартири випав і загинув 4-річний хлопчик
Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові 4-річний хлопчик випав з вікна квартири на четвертому поверсі і загинув від отриманих травм, повідомляє пресслужба облпрокуратури.

"Хлопчик... піднявся на підвіконня у кімнаті, втратив рівновагу та випав з вікна. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина померла в автомобілі екстреної медичної допомоги", – йдеться у повідомленні.

Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці, що прибули на місце події, потрапили до квартири, звідки випала дитина. У зачиненому помешканні вони виявили дівчинку 2023 року народження, яка мала явні ознаки зневоднення. Дитині оперативно надали медичну допомогу.

За даними правоохоронців, 29-річна мати залишила дітей у зачиненій квартирі та пішла. Жінку затримано, їй повідомлено про підозру у злісному невиконанні батьківських обов’язків (ст.166 УК України) та завідомому залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані та позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, що спричинило смерть (ч. 3 ст. 135 КК України).

Як зазначають у прокуратурі, у червні 2023 року жінку було притягнуто до адміністративної відповідальності після виявлення її з малолітнім сином біля сміттєзвалища. Дитину вилучали та тимчасово поміщали до медичного закладу, згодом повернули матері. У цей період жінка народила другу дитину. Родину взяли на облік як таку, що перебуває у складних життєвих обставинах. Надалі місце перебування матері з дітьми встановити не вдавалося.

Прокуратура ініціювала службове розслідування щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків працівниками поліції. Крім того, розпочато кримінальні провадження за ч. 3 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила загибель людини), у рамках яких буде надано правову оцінку діям співробітників поліції та служби у справах дітей.

Теги: #харків #загибель #дитина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:14 07.05.2026
У Харкові вже 9 постраждалих, у тому числі троє дітей

У Харкові вже 9 постраждалих, у тому числі троє дітей

15:48 06.05.2026
Кількість постраждалих у Харкові зросла до двох – Синєгубов

Кількість постраждалих у Харкові зросла до двох – Синєгубов

14:58 06.05.2026
Окупанти вдарили по гаражному кооперативу в Харкові, постраждала людина

Окупанти вдарили по гаражному кооперативу в Харкові, постраждала людина

08:59 05.05.2026
На Полтавщині двоє рятувальників загинули внаслідок повторного удару росіян, ще 23 травмовані – Клименко

На Полтавщині двоє рятувальників загинули внаслідок повторного удару росіян, ще 23 травмовані – Клименко

08:38 05.05.2026
Ворог вранці атакував Харків: є пошкодження та постраждалі

Ворог вранці атакував Харків: є пошкодження та постраждалі

16:45 04.05.2026
Харківська міськрада надала згоду комунальним підприємствам на отримання кредитів для придбання спеціалізованого обладнання і поповнення обігових коштів

Харківська міськрада надала згоду комунальним підприємствам на отримання кредитів для придбання спеціалізованого обладнання і поповнення обігових коштів

13:46 04.05.2026
Харківська міськрада ухвалила залучення кредиту до EUR15 млн від ЄБРР

Харківська міськрада ухвалила залучення кредиту до EUR15 млн від ЄБРР

16:10 02.05.2026
До шести зросла кількість постраждалих внаслідок масованої атаки БпЛА на Харків

До шести зросла кількість постраждалих внаслідок масованої атаки БпЛА на Харків

15:05 02.05.2026
Харків під атакою ворожих БпЛА, постраждали чотири мирних мешканці

Харків під атакою ворожих БпЛА, постраждали чотири мирних мешканці

14:21 02.05.2026
Російський дрон поцілив по АЗС у Харкові, є постраждалі

Російський дрон поцілив по АЗС у Харкові, є постраждалі

ВАЖЛИВЕ

СБУ втретє уразила НПЗ "Пермнафтооргсинтез" та нафтоперекачувальну станцію у м. Перм

Зеленський зустрівся з воїнами на Олександрівському напрямку

У Києві очікують представників Трампа на рубежі весни – літа – Зеленський після розмови з Умєровим

Зеленський в День пам'яті та перемоги над нацизмом: через 81 рік ми знову змушені зупиняти тотальне зло

За час війни зафіксовано факти вбивства ворогом 306 українських військовополонених

ОСТАННЄ

Китай не направлятиме спеціальну делегацію на парад 9 травня в Москві

Федоров: Завдання від президента – побудувати власну антибалістичну систему ППО разом із партнерами ЄС, це ключове питання для нас зараз

Греція почала розслідування після виявлення українського дрона біля острова Лефкада – ЗМІ

УЧХ презентував грантові можливості для громад Чернігівщини та Миколаївщини

Зеленський заслухав доповідь про ситуацію в смузі оборони 67 ОМБр

Федоров сподівається на "хороші новини" щодо закупівлі Gripen за кілька місяців

На прикордонні Чернігівщини триває масштабна лісова пожежа, можлива евакуація людей

Друга хвиля відбору ветеранів на лідерську програму Фонду Пінчука в Єльському університеті стартує влітку

Швеція передала Україні спеціалізовану техніку для обслуговування військових аеродромів – Міноборони

Україна розглядає можливість направлення груп експертів для зміцнення безпеки повітряного простору країн Балтії та Фінляндії через інциденти з дронами - Сибіга

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА