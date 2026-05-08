У Харкові з вікна квартири випав і загинув 4-річний хлопчик

У Харкові 4-річний хлопчик випав з вікна квартири на четвертому поверсі і загинув від отриманих травм, повідомляє пресслужба облпрокуратури.

"Хлопчик... піднявся на підвіконня у кімнаті, втратив рівновагу та випав з вікна. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина померла в автомобілі екстреної медичної допомоги", – йдеться у повідомленні.

Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці, що прибули на місце події, потрапили до квартири, звідки випала дитина. У зачиненому помешканні вони виявили дівчинку 2023 року народження, яка мала явні ознаки зневоднення. Дитині оперативно надали медичну допомогу.

За даними правоохоронців, 29-річна мати залишила дітей у зачиненій квартирі та пішла. Жінку затримано, їй повідомлено про підозру у злісному невиконанні батьківських обов’язків (ст.166 УК України) та завідомому залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані та позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, що спричинило смерть (ч. 3 ст. 135 КК України).

Як зазначають у прокуратурі, у червні 2023 року жінку було притягнуто до адміністративної відповідальності після виявлення її з малолітнім сином біля сміттєзвалища. Дитину вилучали та тимчасово поміщали до медичного закладу, згодом повернули матері. У цей період жінка народила другу дитину. Родину взяли на облік як таку, що перебуває у складних життєвих обставинах. Надалі місце перебування матері з дітьми встановити не вдавалося.

Прокуратура ініціювала службове розслідування щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків працівниками поліції. Крім того, розпочато кримінальні провадження за ч. 3 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила загибель людини), у рамках яких буде надано правову оцінку діям співробітників поліції та служби у справах дітей.