16:12 08.05.2026

Китай не направлятиме спеціальну делегацію на парад 9 травня в Москві

Китайський уряд не відправлятиме спеціальну делегацію для присутності на військовому параді 9 травня в Москві, заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь.

"Наскільки мені відомо, на запрошення відвідають парад представники посольства Китаю в Росії", – пояснив Лінь, відповідаючи на запитання журналіста про присутність іноземних гостей на параді.

Як повідомлялося, Кремль скасував акредитацію всіх іноземних ЗМІ на парад, заявивши, що до участі допускатимуться лише російські ЗМІ.

