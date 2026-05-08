Федоров: Завдання від президента – побудувати власну антибалістичну систему ППО разом із партнерами ЄС, це ключове питання для нас зараз

Найбільшою загрозою для України наразі залишаються балістичні ракети, тому президент поставив задачу побудувати ефективну співпрацю з партнерами ЄС та створити власну антибалістичну систему, заявив міністр оборони Михайло Федоров.

"Завдяки вашій (шведській – ІФ-У) підтримці разом з іншими нашими партнерами ми створили хорошу систему протиповітряної оборони. Якщо говорити про крилаті ракети: за останні шість-сім атак ми продемонстрували високий рівень перехоплення", – сказав Федоров на спільній із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном пресконференції у Стокгольмі 7 травня.

Міністр уточнив, що завдяки NASAMS, IRIS-T, F-16 українська ППО перехопила багато російських крилатих ракет, однак найбільшим викликом залишається протидія балістичним атакам.

"Найбільшою загрозою для нас є балістичні ракети. І завдання від нашого президента полягає в тому, щоб побудувати цю співпрацю між усіма партнерами в ЄС і винайти власну систему протиракетної оборони. І це ключове питання для нас зараз", – наголосив він.

Як повідомлялося, у квітні цього року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має спільно з країнами Європи за рік створити антибалістичну систему ППО.

"Ми говоримо з кількома державами, працюємо в цьому напрямку. Ми нашим компаніям говоримо, ставимо завдання, але нам треба за рік зробити свою антибалістичну систему", – сказав він в інтерв’ю телемарафону.

1 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував додаткові зустрічі з партнерами щодо розвитку запропонованої президентом Володимиром Зеленським ідеї створення спільної з Європою антибалістичної системи протиповітряної оборони.

"Тому мабуть слід очікувати додаткових зустрічей на цьому треку. І президент України Володимир Зеленський у відповідний час озвучить досягнутий результат", – сказав Сибіга.