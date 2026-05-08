Інтерфакс-Україна
Події
16:08 08.05.2026

Федоров: Завдання від президента – побудувати власну антибалістичну систему ППО разом із партнерами ЄС, це ключове питання для нас зараз

2 хв читати
Федоров: Завдання від президента – побудувати власну антибалістичну систему ППО разом із партнерами ЄС, це ключове питання для нас зараз
Фото: https://t.me/zedigital/

Найбільшою загрозою для України наразі залишаються балістичні ракети, тому президент поставив задачу побудувати ефективну співпрацю з партнерами ЄС та створити власну антибалістичну систему, заявив міністр оборони Михайло Федоров.

"Завдяки вашій (шведській – ІФ-У) підтримці разом з іншими нашими партнерами ми створили хорошу систему протиповітряної оборони. Якщо говорити про крилаті ракети: за останні шість-сім атак ми продемонстрували високий рівень перехоплення", – сказав Федоров на спільній із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном пресконференції у Стокгольмі 7 травня.

Міністр уточнив, що завдяки NASAMS, IRIS-T, F-16 українська ППО перехопила багато російських крилатих ракет, однак найбільшим викликом залишається протидія балістичним атакам.

"Найбільшою загрозою для нас є балістичні ракети. І завдання від нашого президента полягає в тому, щоб побудувати цю співпрацю між усіма партнерами в ЄС і винайти власну систему протиракетної оборони. І це ключове питання для нас зараз", – наголосив він.

Як повідомлялося, у квітні цього року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має спільно з країнами Європи за рік створити антибалістичну систему ППО.

"Ми говоримо з кількома державами, працюємо в цьому напрямку. Ми нашим компаніям говоримо, ставимо завдання, але нам треба за рік зробити свою антибалістичну систему", – сказав він в інтерв’ю телемарафону.

1 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував додаткові зустрічі з партнерами щодо розвитку запропонованої президентом Володимиром Зеленським ідеї створення спільної з Європою антибалістичної системи протиповітряної оборони.

"Тому мабуть слід очікувати додаткових зустрічей на цьому треку. І президент України Володимир Зеленський у відповідний час озвучить досягнутий результат", – сказав Сибіга.

Теги: #федоров #ппо #антибалістика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:34 08.05.2026
ППО за ніч знешкодила 56 з 67 дронів, є влучання на восьми локаціях

ППО за ніч знешкодила 56 з 67 дронів, є влучання на восьми локаціях

14:45 07.05.2026
Ефективність української ППО у квітні перевищила 88%, але бракує ракет для Patriot для протидії балістиці – Міноборони

Ефективність української ППО у квітні перевищила 88%, але бракує ракет для Patriot для протидії балістиці – Міноборони

08:20 07.05.2026
ППО ліквідувала 92 зі 102 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання восьми дронів на шести локаціях – Повітряні сили

ППО ліквідувала 92 зі 102 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання восьми дронів на шести локаціях – Повітряні сили

17:09 06.05.2026
Зеленський: Переміщення російської ППО до Москви відкриває можливості для наших далекобійних санкцій

Зеленський: Переміщення російської ППО до Москви відкриває можливості для наших далекобійних санкцій

18:35 04.05.2026
Спецпідрозділи ППО з ветеранів війни розпочали захист українських портів – Кулеба

Спецпідрозділи ППО з ветеранів війни розпочали захист українських портів – Кулеба

10:01 04.05.2026
Сили оборони знищили 135 ворожих БПЛА, було влучання 14 дронів

Сили оборони знищили 135 ворожих БПЛА, було влучання 14 дронів

16:26 03.05.2026
Свириденко: вже 25 підприємств долучились проєкту створення в Україні приватного ППО

Свириденко: вже 25 підприємств долучились проєкту створення в Україні приватного ППО

13:00 03.05.2026
Угруповання СБС у квітні уразило 38 засобів ППО РФ загальною вартістю близько $1,1 млрд

Угруповання СБС у квітні уразило 38 засобів ППО РФ загальною вартістю близько $1,1 млрд

12:25 03.05.2026
"Мадяр" показав початок "травневого ППО-паду" росіян

"Мадяр" показав початок "травневого ППО-паду" росіян

20:18 02.05.2026
ППО ліквідувала 220 з 227 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання семи дронів на шести локаціях – Повітряні сили

ППО ліквідувала 220 з 227 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання семи дронів на шести локаціях – Повітряні сили

ВАЖЛИВЕ

СБУ втретє уразила НПЗ "Пермнафтооргсинтез" та нафтоперекачувальну станцію у м. Перм

Зеленський зустрівся з воїнами на Олександрівському напрямку

У Києві очікують представників Трампа на рубежі весни – літа – Зеленський після розмови з Умєровим

Зеленський в День пам'яті та перемоги над нацизмом: через 81 рік ми знову змушені зупиняти тотальне зло

За час війни зафіксовано факти вбивства ворогом 306 українських військовополонених

ОСТАННЄ

Греція почала розслідування після виявлення українського дрона біля острова Лефкада – ЗМІ

УЧХ презентував грантові можливості для громад Чернігівщини та Миколаївщини

Зеленський заслухав доповідь про ситуацію в смузі оборони 67 ОМБр

Федоров сподівається на "хороші новини" щодо закупівлі Gripen за кілька місяців

На прикордонні Чернігівщини триває масштабна лісова пожежа, можлива евакуація людей

Друга хвиля відбору ветеранів на лідерську програму Фонду Пінчука в Єльському університеті стартує влітку

Швеція передала Україні спеціалізовану техніку для обслуговування військових аеродромів – Міноборони

Україна розглядає можливість направлення груп експертів для зміцнення безпеки повітряного простору країн Балтії та Фінляндії через інциденти з дронами - Сибіга

СБУ втретє уразила НПЗ "Пермнафтооргсинтез" та нафтоперекачувальну станцію у м. Перм

"Право на забуття" у новому Цивільному кодексі не стосується питань свободи слова – Стефанчук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА