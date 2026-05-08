Інтерфакс-Україна
Події
15:57 08.05.2026

Греція почала розслідування після виявлення українського дрона біля острова Лефкада – ЗМІ

Біля грецього острова Лефкада в Іонічному морі виявили український морський дрон Magura V3, Греція розпочала розслідування, повідомляє Ekathimerini.

"Попередні висновки вказують на те, що безпілотний апарат містив детонатори, але не містив вибухових речовин, що зменшило початкові побоювання, які призвели до залучення фахівців з розмінування з батальйону з розмінування наземних мін (TENX). Наразі влада розглядає кілька версій щодо призначення цього дрона. Одна з версій передбачає можливість його використання в операціях з незаконного перевезення наркотиків, зокрема як інструменту контрабандистів", – йдеться у повідомленні.

Слідчі також не виключають зв’язку з запланованими атаками на судна, пов’язані з так званим "тіньовим флотом" Росії, який використовується для транспортування російської нафти з обходом західних санкцій.

Дрон Magura V3 вперше виявили рибалки поблизу мису Дукато в прибережній печері, причому, за повідомленнями, його двигун все ще працював. Апарат був оснащений передовими технологіями, зокрема антенами та системами зв’язку, що викликало негайну занепокоєність.

Рибалки захопили апарат і відбуксирували його до порту Васілікі, де його передали грецькій береговій охороні.

Розслідування триває.

