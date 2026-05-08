УЧХ презентував грантові можливості для громад Чернігівщини та Миколаївщини

Український Червоний Хрест (УЧХ) розповів про грантові можливості представникам прифронтових громад Чернігівщини та Миколаївщини.

"Український Червоний Хрест презентував прифронтовим громадам Чернігівської та Миколаївської областей можливості участі у майбутньому конкурсі групових грошових переказів у межах проєкту "Допомога у реагуванні на національні кризи, гуманітарні операції та зміцнення стійкості", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

У межах майбутнього конкурсу громади зможуть отримати фінансову підтримку на реалізацію проєктів, спрямованих на відновлення та підтримку критичної інфраструктури й базових послуг, покращення умов для внутрішньо переміщених і евакуйованих осіб, підготовку до сезонних та надзвичайних ризиків.

Передбачається, що громади зможуть подавати власні проєктні пропозиції відповідно до визначених потреб, а фінансування буде спрямоване на рішення, які мають безпосередній вплив на життя мешканців.

Проєкт "Допомога у реагуванні на національні кризи, гуманітарні операції та зміцнення стійкості" реалізується Українським Червоним Хрестом за підтримки уряду США і спрямований на посилення спроможності громад оперативно реагувати на виклики, відновлювати критично важливу інфраструктуру та забезпечувати базові потреби населення.

