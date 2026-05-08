Інтерфакс-Україна
Події
15:42 08.05.2026

Зеленський заслухав доповідь про ситуацію в смузі оборони 67 ОМБр

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з військовими на пункті управління 67-ї окремої механізованої бригади, де обговорив потреби підрозділів і заслухав доповідь про оперативну обстановку в смузі оборони бригади.

"На пункті управління 67-ї окремої механізованої бригади поспілкувався з військовими про потреби підрозділів і відзначив захисників державними нагородами. Були доповіді про оперативну обстановку в смузі оборони бригади, підготовку бійців, розвиток безпілотної складової, зокрема важливість збільшення НРК та їхніх спроможностей", – написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

Він зазначив, що підтримку мають отримувати платформи, які можуть виконувати бойові завдання замість воїна і цим зберігати життя.

Крім того, під час зустрічі порушувалися питання щодо броньовиків та артилерійських снарядів.

"Із військовим командуванням будемо опрацьовувати", – повідомив президент.

