Федоров сподівається на "хороші новини" щодо закупівлі Gripen за кілька місяців

Міністр оборони України Михайло Федоров сподівається, що через кілька місяців будуть оголошені "гарні новини" щодо планів України придбати винищувачі Gripen у шведської оборонної компанії Saab.

"Ми також вважаємо, що Gripen може змінити ситуацію в небі в Україні. Це один із найкращих літаків у світі, і ми працюємо над цим. У нас є план фінансування. І я думаю, що за кілька місяців це буде хороша новина для вашої країни, для нашої країни і погана новина для росіян", – сказав Федоров на спільній із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном пресконференції у Стокгольмі 7 травня.

На уточнююче запитання, чи стосується фраза "хороша новина" укладання контракту щодо закупівлі винищувачів цього року, Федоров відповів, що деталі будуть оголошені незабаром.

"Чесно кажучи, я б хотів, щоб цю новину оголосив наш президент. Але в нас є завдання від президента, уряду, і наш сьогоднішній візит стосувався саме цього контракту. Я думаю, що все це буде цього року, але деталі щодо контракту ми оголосимо незабаром, можливо, за кілька місяців", – пояснив він.

Своєю чергою міністр Йонсон не став робити нових оголошень щодо винищувачів, але зазначив, що "наші дві команди разом із міністерством працювали надзвичайно тісно та ефективно протягом останніх кількох місяців".

"Досягнуто значного прогресу щодо таких питань, як навчання, виробничі потужності, фінансування тощо. Я радий, що ми рухаємося вперед",- сказав Йонсон.

Він додав, що є інтерес як зі сторони Швеції, так і України у передачі українцям Gripen, що буде "дуже добре адаптовані до потреб України".

Очільник відомства також зазначив, що Швеція надала Україні уже 10 мільярдів євро військової підтримки та 2 мільярди євро цивільної підтримки.

Генеральний директор шведської оборонної групи Saab заявив цього місяця шведським ЗМІ, що сподівається, що угода, яка стане найбільшою в історії Швеції угодою щодо експорту зброї, може бути підписана цього року після того, як Угорщина скасувала своє вето на кредит Європейського Союзу Україні в розмірі 90 мільярдів євро .

22 жовтня 2025 року Україна та Швеція підписали лист про наміри, який відкрив можливість до укладання твердого контракту на постачання шведських винищувачів Україні. Україна прагне купити від 100 до 150 новітніх JAS-39 Gripen E.

Водночас прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час підписання документа заявив, що йдеться про "початок тривалої подорожі на наступні 10-15 років".

Наразі Україна має у своєму розпорядженні винищувачі F-16 американського виробництва, а також французькі винищувачі Mirage.

Gripen – це сімейство сучасних багатоцільових винищувачів, розроблених шведською компанією Saab. За даними виробника, вони відрізняються легкістю і маневреністю.