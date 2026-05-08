15:17 08.05.2026

На прикордонні Чернігівщини триває масштабна лісова пожежа, можлива евакуація людей

Фото: Ліси України

Очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус скоординував із начальником Корюківської РВА Павлом Мірошниченком та фахівцями нагальні дії через масштабну лісову пожежу, що виникла на прикордонні області.

"На Корюківщині разом із керівником району Павлом Мірошниченком, рятувальниками і лісівниками скоординували дії. Масштаб пожежі дуже значний. Усе фіксують камери лісівників. Так, зараз вогонь рухається в бік РФ і там є осередки загорання – навіть погодні умови на нашому боці. Але маємо бути готові до зміни напряму вітру", – написав він у Телеграмі.

Чаус зазначив, що у населених пунктах в зоні ризику не можна допустити поширення вогню до житлових будинків, зазначивши, що з них мешканці були евакуйовані раніше.

"План Б – евакуація людей. Наразі місцеві не хочуть виїжджати. Це питання – на контроль начальнику Корюківської РВА. У разі вищої загрози треба встигнути вивезти людей", – наголосив очільник ОВА.

Він додав, що лісова охорона прокладає додаткові мінералізовані смуги.

"Вся необхідна техніка в роботі. За потреби будуть задіяні резерви. Із засобами готові допомогти рятувальники", – зазначив Чаус.

Як повідомлялось, масштабна лісова пожежа виникла у Чернігівській області на кордоні з Росією через обстріли окупантів, палають понад 4,3 тис. га лісу.

Теги: #прикордоння #лісова_пожежа #чернігівська_область

