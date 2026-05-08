15:09 08.05.2026

Друга хвиля відбору ветеранів на лідерську програму Фонду Пінчука в Єльському університеті стартує влітку

Фонд Віктора Пінчука за результатами успішного пілотного етапу Ukrainian Veterans Leadership Program (UVLP)  – нової міжнародної програми навчання ветеранів та ветеранок в Yale Jackson School of Global Affairs Єльського університету в США – анонсував її другу хвилю.

"Уже наприкінці 2026 року стартує наступна хвиля, а набір учасників оголосимо цього літа. Наше завдання — не лише дати знання, а сприяти їх осмисленню та практичному застосуванню в українському контексті — у війську, державі та суспільстві", -- наводяться у пресрелізі фонду слова керівниці програми Світлани Гриценко.

Зазначається, що протягом п’яти днів наприкінці квітня 2026 року перші учасники програми працювали над темами сучасного лідерства та його історичних моделей, комунікації, етики, а також глобальних викликів, міжнародних відносин. Окремий фокус було зроблено на ролі України в світі - зокрема через розуміння того, як Україну сприймають громадяни та лідери інших країн і як ефективно формувати її позицію на міжнародній арені. Також значну увагу приділили ролі ветеранів у суспільстві та міжнародному досвіду їх залучення до лідерства. 

Програма поєднала лекції, практичні сесії та інтерактивні обговорення за участі провідних науковців і практиків. Серед яких, у тому числі, почесний професор історії і глобальних справ імені Річарда С.Левіна Тімоті Снайдер, співробітник Yale Jackson Роберт Маллі, який розповів про зміну динаміки війни та миру, Емма Скай та Юваль Бен-Давід з International Leadership Center провели сесію з моделювання сценаріїв для України до 2050 року; Брендон Наппі з Єльської школи богослов’я (Yale Divinity School). Кожен день завершувався After Action Reviews — структурованими підсумковими обговореннями, які модерував провідний інструктор програми UVLP, викладач Yale Jackson, ветеран ВМС США Джиммі Гетч, який взяв участь у понад 150 бойових операціях до завершення військової кар’єри в 2009 році через поранення.

"Ця програма не дала готових відповідей. Вона дала контекст. Ширший, складніший, іноді незручний. Дала більше запитань, ніж відповідей. І разом з цим більше розуміння, куди дивитися далі", -- прокоментувала в релізі свої враження учасниця програми Катерина Луцик, ветеранка десантно-штурмових військ, звільнена зі служби після поранення.

"Ця програма дала нам зрозуміти: ми, українці, насправді є світовими лідерами. І світ для нас відкритий. У нас є величезний простір для того аби творити всередині країни — чи то в дроновій галузі, чи у ветеранській політиці", -- додав інший учасник програми, екс народний депутат депутат та заступник командира 21-го полку безпілотних систем "Кракен" 3-го Армійського корпусу Єгор Фірсов.

За словами колишнього снайпера та розвідника, радника міністра внутрішніх справ України з питань ветеранської політики, героя України Дмитра Фінашина, програма дозволила розширити горизонти сприйняття та отримати глибше розуміння того, хто такий лідер і яку відповідальність він несе перед своїм оточенням. "Для мене ця програма точно буде корисною в майбутньому, адже я прагну розвивати не лише своє найближче коло — родину, а й ширше середовище. Я хочу, щоб моя робота мала реальний вплив на суспільство і на нашу країну. А з часом — можливо, й на світ", — наголосив учасник програми,.

У Фонді нагадали, що протягом двох десятиліть підтримують розвиток нового покоління лідерів через такі програми, як лідерські семінари Aspen, найбільшу стипендіальну програму в Україні Завтра.UA та міжнародну програму WorldWideStudies, тож UVLP стане як важливим доповненням до цієї екосистеми лідерських ініціатив, так і до ініціатив Віктора та Олени Пінчуків, орієнтованих на ветеранів та військових: RECOVERY — мережу високотехнологічної фізичної реабілітації військових і ветеранів; RETURNING — програму підтримки психічного здоров’я військових, ветеранів та їхніх родин; а також Message from the Frontline, яка сприяє обміну думками українських ветеранів та військових із західними високопосадовцями.

Єльський університет був заснований у 1701 році. Школа глобальних справ Джексона Єльського університету є професійною школою, що пропонує міждисциплінарні академічні програми для підготовки лідерів у сфері міжнародних відносин та глобальної політики. Її магістерські програми включають Master of Public Policy та Master of Advanced Study in Global Affairs, а також низку спільних та бакалаврських програм.

