Швеція передала Україні спеціалізовану техніку для обслуговування військових аеродромів – Міноборони

Швеція передала Україні партію спеціалізованої техніки для обслуговування військових аеродромів, повідомляє Міністерство оборони України.

"Використання нової техніки дає змогу швидко та якісно обслуговувати злітні смуги, підтримувати аеродроми в готовності 24/7 за будь-якої погоди, гарантувати безпеку пілотів під час зльотів та посадок, та забезпечити безперервну бойову роботу авіації", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Міноборони України висловлює вдячність уряду Швеції, оборонному відомству та промисловим партнерам за послідовну підтримку

Напередодні міністр оборони України Михайло Федоров провів серію зустрічей у Швеції – з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном, міністром оборони Полом Йонсоном, спікером Риксдагу та парламентарями, а також представниками шведської оборонної індустрії з компаній Saab і Ovzon.

Основним фокусом зустрічей стала подальша військова допомога Україні, зокрема підготовча робота для укладання контрактів щодо Gripen, спільні проекти в сферах супутникового зв’язку, РЕБ, та рішеннь для захисту від балістики, розвиток Чеської ініціативи та продовження постачання радарів Giraffe. Також говорили про інтеграцію DELTA, співпрацю у сфері військових AI-рішень та тренування моделей на основі реальних бойових даних.

"Запропонували запуск Brave Sweden – платформи для розвитку спільних defense tech-стартапів та обміну бойовим досвідом між Україною і Швецією. Важливо, що союзники бачать конкретний результат підтримки України та розуміють, як саме їхні рішення впливають на ситуацію на полі бою. Готові системно синхронізуватися щодо пріоритетних потреб фронту та гнучко реагувати на нові виклики технологічної війни", – повідомив Федоров.