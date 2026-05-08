14:56 08.05.2026

Швеція передала Україні спеціалізовану техніку для обслуговування військових аеродромів – Міноборони

Швеція передала Україні партію спеціалізованої техніки для обслуговування військових аеродромів, повідомляє Міністерство оборони України.

"Використання нової техніки дає змогу швидко та якісно обслуговувати злітні смуги, підтримувати аеродроми в готовності 24/7 за будь-якої погоди, гарантувати безпеку пілотів під час зльотів та посадок, та забезпечити безперервну бойову роботу авіації", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Міноборони України висловлює вдячність уряду Швеції, оборонному відомству та промисловим партнерам за послідовну підтримку

Напередодні міністр оборони України Михайло Федоров провів серію зустрічей у Швеції – з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном, міністром оборони Полом Йонсоном, спікером Риксдагу та парламентарями, а також представниками шведської оборонної індустрії з компаній Saab і Ovzon.

Основним фокусом зустрічей стала подальша військова допомога Україні, зокрема підготовча робота для укладання контрактів щодо Gripen, спільні проекти в сферах супутникового зв’язку, РЕБ, та рішеннь для захисту від балістики, розвиток Чеської ініціативи та продовження постачання радарів Giraffe. Також говорили про інтеграцію DELTA, співпрацю у сфері військових AI-рішень та тренування моделей на основі реальних бойових даних.

"Запропонували запуск Brave Sweden – платформи для розвитку спільних defense tech-стартапів та обміну бойовим досвідом між Україною і Швецією. Важливо, що союзники бачать конкретний результат підтримки України та розуміють, як саме їхні рішення впливають на ситуацію на полі бою. Готові системно синхронізуватися щодо пріоритетних потреб фронту та гнучко реагувати на нові виклики технологічної війни", – повідомив Федоров.

Теги: #аеродроми #швеція #техніка



09:39 08.05.2026
Влада Швеції звільнила росіянина, капітана танкера із санкційного списку ЄС

22:02 07.05.2026
Україна та Швеція обговорили постачання винищувачів Gripen для ЗСУ – Міноборони

11:55 07.05.2026
Директорка УЦОЯО до учасників НМТ: Змістовною підготовкою займатися дещо пізно, але варто ознайомитися з техніками тестування

09:26 05.05.2026
Швеція збереже підтримку України й після виборів 2026 року – міністр фінансових ринків

15:22 30.04.2026
Швеція арештувала підсанкційний суховантаж Caffa для ймовірної передачі Україні

19:01 29.04.2026
Швеція посилила вимоги до отримання громадянства

12:14 29.04.2026
"Ліси України" у 2026р. проведуть догляд за лісовими культурами на 107 тис. га та оновлять 200 одиниць техніки

20:28 28.04.2026
У Києві відкрився новий офіс Business Sweden – посольство

17:28 28.04.2026
ДП "Ліси України" до середини літа 2026р. отримає 11 сучасних трелювальних тракторів для роботи в горах

11:59 28.04.2026
Уряд спростив будівництво на приаеродромних територіях – Свириденко

