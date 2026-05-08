Україна розглядає можливість направлення груп експертів для зміцнення безпеки повітряного простору країн Балтії та Фінляндії через інциденти з дронами - Сибіга

Україна принесла вибачення Естонії, Латвії та Литві, а також Фінляндії через інциденти з дронами, що були навмисно відхилені російськими РЕБ, і розглядає можливість направлення груп українських експертів для надання допомоги у зміцненні безпеки повітряного простору країн-друзів, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга за результатами розмови із латвійською колегою Байбою Браже.

"Перебуваємо у тісному контакті з Латвією щодо нещодавніх інцидентів із дронами, а наші компетентні органи обмінюються інформацією, щоб достеменно з’ясувати всі обставини подій.

Якщо підтвердиться, що це були українські дрони, навмисно відхилені з курсу та спрямовані в бік Латвії російськими засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), висловимо наші щирі вибачення латвійським друзям", – йдеться у дописі у соцмережі Х.

Сибіга запевнив, що Україна ніколи не спрямовувала жодних безпілотників у бік Латвії.

"Ми вже висловили свої вибачення всім трьом країнам Балтії – Естонії, Латвії та Литві, а також Фінляндії – за ненавмисні інциденти, спричинені перенаправленням українських дронів російськими системами РЕБ", – зазначив він.

Міністр підкреслив, що профільні установи тісно співпрацюють, щоб мінімізувати ризики повторення подібних випадків.

"За дорученням президента Володимира Зеленського ми також розглядаємо можливість направлення груп українських експертів для надання безпосередньої допомоги у зміцненні безпеки повітряного простору наших друзів від будь-яких типів інцидентів", – заявив Сибіга.