14:47 08.05.2026

СБУ втретє уразила НПЗ "Пермнафтооргсинтез" та нафтоперекачувальну станцію у м. Перм

Фото: тг-канали

Служба безпеки України повідомила про чергове ураження в ніч проти п’ятниці нафтопереробного заводу "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" та нафтоперекачувальної станції "Перм" на території Росії.

"Цієї ночі фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ відпрацювали по НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" та лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Перм". Обидва об’єкти розташовані за понад 1500 км від кордону з Україною", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі СБУ.

Як повідомляється, внаслідок атаки дронів СБУ на НПЗ "Пермнафтооргсинтез" сталося займання на одній з установок АВТ, яка є ключовим вузлом первинної переробки нафти. На нафтоперекачувальній станції уражено один із резервуарів.

За даними Служби безпеки, НПЗ "Пермнафтооргсинтез" є одним із найбільших нафтопереробних заводів росії, який забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії. ЛВДС "Перм" належить АТ "Транснефть" і є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи РФ. Через станцію нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ.

Як повідомлялось, 29-30 квітня безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно відпрацювали по нафтоінфраструктурі РФ поблизу міста Перм, завдавши ударів по НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез". Також СБУ повторно уразила ЛВДС "Пермь", яка забезпечує постачання нафти на НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез".

