Зеленський зустрівся з воїнами на Олександрівському напрямку

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 8 травня, зустрівся з воїнами 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького на Олександрівському напрямку.

"Заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського про ситуацію на передовій. Попри оголошене припинення вогню ворог не зменшив інтенсивності штурмових дій. Також була детальна доповідь командира бригади щодо оперативної обстановки в смузі оборони 31-ї ОМБр", – написав Зеленський у телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Також президент обговорив з командирами батальйонів і рот актуальні питання, серед них, особливості служби іноземців у бригаді, розвиток наземних роботизованих комплексів та підтримку напряму інновацій.

Крім того, глава держави вдзначив захисників орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІ-ІІІ ступенів.