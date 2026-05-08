Інтерфакс-Україна
Події
14:31 08.05.2026

Зеленський зустрівся з воїнами на Олександрівському напрямку

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 8 травня, зустрівся з воїнами 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького на Олександрівському напрямку.

"Заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського про ситуацію на передовій. Попри оголошене припинення вогню ворог не зменшив інтенсивності штурмових дій. Також була детальна доповідь командира бригади щодо оперативної обстановки в смузі оборони 31-ї ОМБр", – написав Зеленський у телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Також президент обговорив з командирами батальйонів і рот актуальні питання, серед них, особливості служби іноземців у бригаді, розвиток наземних роботизованих комплексів та підтримку напряму інновацій.

Крім того, глава держави вдзначив захисників орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІ-ІІІ ступенів.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:15 08.05.2026
Фіцо може говорити у Москві про готовність України до зустрічей на рівні лідерів – радник Зеленського

13:52 08.05.2026
Президенти Єврокомісії, України та прем'єр-міністр Канади звернуться до учасників Міжнародної коаліції з повернення українських дітей

13:34 08.05.2026
У Києві очікують представників Трампа на рубежі весни – літа – Зеленський після розмови з Умєровим

12:38 08.05.2026
Фіцо хоче передати Путіну повідомлення від Зеленського

09:42 08.05.2026
Зеленський в День пам'яті та перемоги над нацизмом: через 81 рік ми знову змушені зупиняти тотальне зло

09:11 08.05.2026
Зеленський: у Ярославлі уражено об'єкт нафтової сфери, що має значення для фінансування війни РФ

17:12 07.05.2026
Умєров обговорить в США звільнення з РФ полонених, активізацію дипломатичного процесу та кілька безпекових питань – Зеленський

14:15 07.05.2026
Зеленський: українські далекобійні санкції рухаються назустріч віддаленим російським точкам, які мають стосунок до ВПК

13:09 07.05.2026
Зеленський: Росія не розглядає всерйоз можливість припинити вогонь, єдине, що її турбує, – короткострокова тиша на Червоній площі

21:40 06.05.2026
Зеленський доручив прискорити зміну керівника "Енергоатому" та анонсував кадрові зміни на рівні заступників міністрів

