14:27 08.05.2026

Посольство Естонії в Україні продовжуватиме працювати, погрози Росії лише підтверджують: цілі й тактика Кремля не змінилися – прем'єр

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що посольство Естонії в Україні продовжуватиме працювати разом з партнерами з ЄС та G7, попри погрози Росії.

"Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною. Посольство Естонії продовжуватиме працювати разом із нашими партнерами з ЄС та G7. Нас не змусять відступити. Останні погрози Росії лише підтверджують, що цілі та тактика Кремля не змінилися. Після років атак на українські міста та цивільних осіб раптова турбота Москви про дипломатичну безпеку звучить порожньо", – написав він у соцмережі Х.

Прем’єр запевнив, що Естонія продовжить підтримувати Україну та зберігатимемо тиск на Росію.

"Це єдиний шлях змінити поведінку Путіна", – додав він.

Раніше в четвер представниця МЗС РФ Марія Захарова закликала українських громадян та іноземний дипкорпус серйозно поставитися до рекомендацій міністерства оборони Росії вчасно покинути Київ на випадок можливого удару "у відповідь на дії Києва зі зриву святкування дня перемоги".

