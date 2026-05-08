Інтерфакс-Україна
Події
14:15 08.05.2026

Фіцо може говорити у Москві про готовність України до зустрічей на рівні лідерів – радник Зеленського

Фото: https://www.facebook.com/robertficosk/

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час поїздки до Москви може говорити з Володимиром Путіним про готовність України до зустрічей на рівні лідерів у змістовному форматі, допустив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

"У них (Зеленського і Фіцо – ІФ-У) була розмова про дипломатичні позиції та перспективи, і зокрема прем’єр-міністр Фіцо спитав – на що Україна налаштована? Президент йому відповів, що ми прагнемо закінчення війни, потрібні достойні рішення для цього, і Україна готова зустрічатись на рівні лідерів у змістовному форматі, щоб були саме такі рішення. Напевно в цьому ключі Фіцо і буде спілкуватись", – сказав Литвин журналістам у п’ятницю.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо може передати повідомлення від президента України Володимира Зеленського очільнику Кремля Володимиру Путіну, повідомив заступник міністра закордонних справ Словаччини Растіслав Хованець, передає TASR.

"Поїздка прем’єр-міністра до Москви насамперед присвячена вшануванню закінчення Другої світової війни. Він не братиме участі у військовому параді, а лише покладе квіти до Могили Невідомого солдата. Але так, окрім цього, він також зустрінеться з російським президентом, якому, можливо, передасть повідомлення від президента України, з яким він двічі зустрічався протягом минулого тижня. Прем’єр-міністр також може отримати від російського президента цінну інформацію про те, як Путін оцінює зусилля щодо припинення війни", – сказав Хованець.

