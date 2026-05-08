Керівництво Мінветеранів і ветерани російсько-української війни взяли участь у вшануванні пам'яті жертв Другої світової війни у Франції

У Франції керівництво Міністерства у справах ветеранів, на чолі з міністеркою Наталією Калмиковою, взяло участь в офіційних урочистостях вшанування пам’яті жертв Другої світової війни.

"Вперше у заході такого рівня участь взяли ветерани російсько-української війни, які разом із міжнародною спільнотою вшанували полеглих у боротьбі проти нацизму. Це стало важливим символом того, що боротьба українського народу є продовженням спільної боротьби демократичного світу проти тоталітаризму та агресії", – розповіли в Мінветеранів.

У відомстві звертають увагу, що попри визначальний внесок українського народу у перемогу над нацизмом, радянський, а згодом і сучасний російський режими десятиліттями намагалися применшити та привласнити роль України у Другій світовій війні, методично викривляли історію та замовчували подвиг українців.

Зазначається, що головні державні заходи традиційно відбулися у Парижі біля Тріумфальної арки, де розташована Могила Невідомого солдата та Вічний вогонь.

Церемонію очолив президент Франції Еммануель Макрон.

Зокрема, разом із ветеранами, військовими, представниками державних інституцій, почесними гостями та дипломатами учасники поклали вінки до меморіалу та хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій війні.

"Участь України у заході такого рівня разом із європейськими лідерами демонструє важливий сигнал міжнародної єдності й підтримки нашої країни, яка сьогодні захищає не лише власну незалежність, а й безпеку та цінності всієї Європи", – вважають в Мінветеранів.