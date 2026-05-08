13:54 08.05.2026

Голова комітету Ради: Україна має готуватися до значно меншої кількості випускників у середньостроковій перспективі

Голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак вважає, що у середньостроковій перспективі через різноманітні демографічні виклики в Україні буде скорочуватися кількість випускників.

"Демографічна криза. Мережа закладів освіти, освітня субвенція та реформа профільної школи вже сьогодні мають готуватися до значно меншої кількості випускників у середньостроковій перспективі. Освіта в умовах війни так само один зі способів не дати ворогу перемогти", – написав Бабак в телеграм-каналі.

За його словами, загалом у системі загальної середньої освіти у 2025/2026 навчальному році навчається близько 3,5 млн школярів, натомість торік на початку 2024/25 н.р. було 3,75 млн учнів, тобто цьогоріч приблизно на 250 тис. менше.

Крім того, за кордоном дистанційно навчаються 302,9 тис. українських школярів, а на тимчасово окупованих територіях – 35,4 тис.

"Наповнюваність перших класів – на сьогодні один із найважливіших індикаторів для системи освіти. Цьогоріч у нас близько 252 тисяч першачків, тоді як торік їх було 314 тисяч. Тобто лише за рік кількість першокласників зменшилася на 62 тисячі. Причини для нас очевидні – падіння народжуваності та масовий виїзд сімей за кордон на початку повномасштабного вторгнення. І, на жаль, кількість першокласників надалі ще зменшуватиметься", – додав голова комітету.

Бабак наголосив, що все це означає, що вже сьогодні Україна має готуватися до значно меншої кількості випускників у майбутньому.

"Від цього залежатимуть формування мережі ліцеїв, реформа старшої профільної школи, та підходи до оптимізації мережі закладів вищої освіти", – зазначив депутат.

Серед іншого він припустив, що в наступному році картина вступу буде близька до цьогорічної.

