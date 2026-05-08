Президенти Єврокомісії, України та прем'єр-міністр Канади звернуться до учасників Міжнародної коаліції з повернення українських дітей

Президенти Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Марк Карні звернуться до учасників засідання високого рівня Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, яке пройде 11 травня в Брюсселі

Про це у п’ятницю в Брюсселі повідомляє Європейська комісія. Як відомо, ЄС, Україна та Канада є співголовами цієї зустрічі.

"Зустріч високого рівня розпочнеться о 17:00 за центральноєвропейським часом з відеозвернень Президента Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн, Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Після цього відбудеться круглий стіл на рівні міністрів за участю членів Коаліції, а також представників близько 20 країн-гостей. Зустріч завершиться заключними словами співголів", – йдеться в анонсі.

Безпосередньо зустріч високого рівня Міжнародної коаліції з повернення українських дітей проведуть спільно від імені Європейського союзу Високий представник Кая Каллас та європейський комісар з питань розширення Марта Кос, від імені України – міністр закордонних справ Андрій Сибіга та від імені Канади – міністр закордонних справ Аніта Ананд. "Захід збере міністрів та високопосадовців з близько 50 країн та міжнародних організацій для подальшої підтримки зусиль України щодо розшуку, повернення та реінтеграції дітей, яких Росія насильно перевезла та незаконно депортувала, а також з метою забезпечення відповідальності Росії. Учасники також обговорять шляхи посилення скоординованих санкцій проти осіб, відповідальних за ці жахливі дії", – пояснили в Єврокомісії мету заходу.