13:48 08.05.2026

Уряд спрямує 1,1 млрд грн на проєкти енергонезалежності університетів – Свириденко

Уряд спрямує 1,1 млрд грн на проєкти енергонезалежності університетів – Свириденко
Уряд спрямує 1,1 млрд грн на проєкти енергонезалежності університетів, зокрема 100 млн грн – на розробку проєктно-кошторисної документації, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Провели зустріч із ректорами найбільших закладів вищої освіти щодо підготовки до наступної зими. Пріоритет – безперервність навчання та енергонезалежність університетів. Уже є успішні приклади проєктів розподіленої генерації на базі університетів Дніпра, Запоріжжя та Львова, і ця робота має стати системною по всій країні", – написала Свириденко в телеграм-каналі. 

За її словами, домовилися, що для цього уряд спрямує 1,1 млрд грн на проєкти енергонезалежності університетів, зокрема 100 млн грн – на розробку проєктно-кошторисної документації.

Для цього Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством розвитку громад і територій та Міністерством енергетики мають визначити пріоритетність підтримки та готовність проєктів до реалізації.

"Безперервність освіти – це складова розвитку людського капіталу та підготовки якісних фахівців для української економіки навіть в умовах викликів повномасштабної війни", – наголосила прем’єр.

