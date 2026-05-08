13:43 08.05.2026

Сибіга закликав українців у світі уникати російського "побєдобєсія"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав українців в усіх країнах і на всіх континентах приєднатися до акцій та вшанувань, влаштованих Україною та союзниками, присвяченим гідному вшануванню пам’яті жертв Другої світової війни та подвигу переможців над нацизмом.

"У 81 річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, нагадую українським громадам у всьому світі, що сучасні російські акції до цього дня не мають нічого спільного з відзначенням подвигу переможців чи вшануванням пам’яті жертв", – написав міністр у Facebook.

Він наголосив, що російський режим перетворив пам’ять про Другу світову на "кривавий культ на службі своєї сучасної агресивної політики та війни проти України".

"Застерігаю всі українські громади в усіх країнах від участі в будь-яких акціях, організованих Росією. Від покладання квітів до маршів так званих "безсмертних полків" і "георгіївських стрічок", які перетворилися на символ агресії", – йдеться у дописі міністра.

Глава МЗС підкреслив, що Росія своєю агресивно війною повернула звірства, масштабу яких Європа не бачила з часів Другої світової і закликав не брати участі в "російському "побєдобєсії".

"Натомість закликаю всіх наших людей в усіх країнах і на всіх континентах приєднатися до акцій та вшанувань, влаштованих Україною та нашими союзниками, присвяченим гідному вшануванню пам’яті жертв Другої світової війни та подвигу переможців над нацизмом. Як належить в нашій європейській традиції – 8 травня. Із удячністю поколінням визволителів усіх країн антигітлерівської коаліції. Із пам’яттю про десятки мільйонів жертв цієї страшної війни. Тихо та достойно. Без свята на кістках, яке влаштовує в ці дати Москва", – написав Сибіга.

Також він закликав до інформаційної активізації, протидії російській дезінформації, роз’ясненню іноземцям внеску України в перемогу над нацизмом і ціни, яку заплатив за неї український народ.

Міністр нагадав, що Україна втратила в Другій світовій війні 8 мільйонів людей, серед яких 5 мільйонів цивільних і 3 мільйони військових. Українці воювали проти нацизму в низці армій коаліції: щонайменше 6 мільйонів в Червоній армії та сотні тисяч в рухах опору та союзних арміях, зокрема Польщі, США, Канади та Франції.

"Горе тієї війни прийшло в кожну українську сім’ю, в кожен український дім. Лінія фронту прокотилася територією України двічі – спершу з заходу на схід, а згодом – зі сходу на захід. Україна зазнала страхітливих людських та матеріальних втрат.

Тому ми категорично відкидаємо російські маніпуляції та намагання привласнити перемогу в Другій світовій чи применшити роль України та українців. Збереження пам’яті та протидія маніпуляціям – це наша спільна справа, в усіх країнах і на всіх континентах. Вона потребує невтомної роботи рік за роком. Розраховую на активність всесвітнього українства в ці дні. Прошу максимально поширити цей заклик серед українських громад", – додав глава МЗС.

