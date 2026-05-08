У Києві очікують представників Трампа на рубежі весни – літа – Зеленський після розмови з Умєровим

Візит представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва очікується на рубежі весни – літа, заявив президент України Володимир Зеленський після заслуховування доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова.

"Перемовини змістовні. Узгоджуємо графік необхідних візитів та очікуємо в Києві представників президента Америки на рубежі весни – літа. Сподіваємось, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію", – написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

Також Умєров обговорив з представниками президента США гуманітарні завдання, зокрема продовження обмінів військовополонених "Доопрацьовуємо деталі домовленостей, які можуть гарантувати безпеку. Важливо, що є конструктив, і потрібно рухатись до миру, посилюючи Україну та двосторонні відносини з Америкою", – зауважив Зеленський.

Як повідомлялось, секретар РНБО Рустем Умєров прибув в Маямі для зустрічі зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом.