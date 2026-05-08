Шлях Camino Ruteno офіційно долучили до Європейської федерації шляхів святого Якова

Шлях Camino Ruteno, фінальною точкою якого є Львів, офіційно долучили до Європейської федерації шляхів святого Якова, повідомив міський голова Андрій Садовий.

"Гарна новина для Львова! Сьогодні шлях Camino Ruteno, фінальною точкою якого є Львів, офіційно долучили до Європейської федерації шляхів святого Якова. Рішення ухвалили в Італії, на Генеральній асамблеї Camino", – написав Садовий в телеграм-каналі.

Він розповів, що маршрут проходить через Чортків, Галич, Звенигород і завершується у Львові – понад 360 км дороги через "історію, культуру і спільні європейські цінності".

Як повідомлялося, у квітні Державна агенція розвитку туризму (ДАРТ) заявила, що Україна розширяє участь у європейському культурному маршруті, шляхах святого Якова (Camino de Santiago), і презентувала нову ділянку – Руський шлях (Camino Ruteno).

Camino Ruteno пролягатиме Тернопільською, Івано-Франківською і Львівською областями й охопить княжі міста історичної Галичини: Чортків, Галич, Звенигород і Львів. Кінцевою його точкою стане село Шегині на кордоні з Польщею. Загальна протяжність маршруту становитиме майже 460 кілометрів, з них Camino Ruteno- близько 355 км. В Івано-Франківській області Camino Ruteno проходитиме у межах етнорегіону Опілля , шлях охоплюватиме орієнтовно 160 км, розділених на 6 ділянок з п’ятьма ночівлями – у селі Маріямпіль, місті Галич, селищі Більшівці, селі Чесники та місті Рогатин.

З 2021 року в Україні функціонує Подільський шлях (Camino Podolico), який вже інтегровано до Європейської федерації Шляху святого Якова. Маршрут довжиною понад 250 км пролягає через Вінницьку та Хмельницької області (Вінниця – Бар – Кам’янець-Подільський), об’єднуючи 14 точок, і розрахований на 14-16 днів.