Інтерфакс-Україна
Події
13:18 08.05.2026

Петиція про запровадження допомоги цивільним у Києві у разі поранення під час обстрілів не набрала необхідних голосів

1 хв читати
Петиція про запровадження допомоги цивільним у Києві у разі поранення під час обстрілів не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом запровадити виплату грошової допомоги цивільним у разі поранення під час обстрілів не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 9 березня і станом на 8 травня петиція набрала лише 982 голоси із 6 тис. необхідних.

"Станом на поточну дату в місті Київ не запроваджено системи виплат грошової допомоги цивільним особам у разі поранення під час ворожих обстрілів, атак БПЛА, тощо. Цивільні, що отримали поранення змушені за власні кошти придбавати ліки та сплачувати медичні процедури (КТ, МРТ) та реабілітацію, якщо поранення було тяжким та потребувало оперативного втручання", – йшлося у пропозиціях петиції.

У зв’язку з цим авторка петиції пропонувала запровадити відповідну виплату залежно від важкості поранення: при легких тілесних ушкодженнях – 20 тис. грн; при тілесних ушкодженнях середньої тяжкості – 100 тис. грн; при тяжких тілесних ушкодженнях – 120 тис. грн.

Теги: #допомога #обстріли #петиція #поранення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:31 08.05.2026
За добу на Сумщині внаслідок російських обстрілів загинула жінка, ще четверо людей поранені – поліція

За добу на Сумщині внаслідок російських обстрілів загинула жінка, ще четверо людей поранені – поліція

07:40 08.05.2026
За добу внаслідок атак рф на Запоріжжя та район загинула одна людина, 12 поранено – ОВА

За добу внаслідок атак рф на Запоріжжя та район загинула одна людина, 12 поранено – ОВА

20:41 07.05.2026
Чотири людини, серед них – підліток, поранені через атаку БпЛА окупантів у Запоріжжі – ОВА

Чотири людини, серед них – підліток, поранені через атаку БпЛА окупантів у Запоріжжі – ОВА

17:17 07.05.2026
Rheinmetall підтвердив поставку 100 тис. снарядів великого калібру для України

Rheinmetall підтвердив поставку 100 тис. снарядів великого калібру для України

10:36 07.05.2026
Окупанти 30 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, троє місцевих жителів загинуло – ОВА

Окупанти 30 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, троє місцевих жителів загинуло – ОВА

10:25 07.05.2026
Підсумки доби на Сумщині: четверо загиблих, 11 постраждалих через ворожі обстріли – ОК "Північ"

Підсумки доби на Сумщині: четверо загиблих, 11 постраждалих через ворожі обстріли – ОК "Північ"

08:53 07.05.2026
Восьмеро постраждалих у Харківській області через обстріли Харківської області протягом доби

Восьмеро постраждалих у Харківській області через обстріли Харківської області протягом доби

08:37 07.05.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали 12 людей

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали 12 людей

08:10 07.05.2026
На Сумщині внаслідок російських ударів за добу загинули п'ятеро, ще 11 поранені – поліція

На Сумщині внаслідок російських ударів за добу загинули п'ятеро, ще 11 поранені – поліція

07:45 07.05.2026
Ворог атакував п'ять районів Дніпропетровщини: четверо постраждалих

Ворог атакував п'ять районів Дніпропетровщини: четверо постраждалих

ВАЖЛИВЕ

Зеленський в День пам'яті та перемоги над нацизмом: через 81 рік ми знову змушені зупиняти тотальне зло

За час війни зафіксовано факти вбивства ворогом 306 українських військовополонених

Від початку війни загинуло понад 17 тис. 400 мирних жителів України, понад 43 тис. поранено – керівник "департаменту війни"

Зеленський: у Ярославлі уражено об'єкт нафтової сфери, що має значення для фінансування війни РФ

Протягом минулої ночі РФ здійснила понад 140 обстрілів і більш ніж 850 ударів дронами, навіть імітаційної спроби припинення вогню не було – Зеленський

ОСТАННЄ

"Азов" створює санітарну зону на глибину 160 км від лінії бойового зіткнення

Запрошення для участі в НМТ уже можна завантажити з персональних кабінетів учасників – УЦОЯО

Росія відмовила іноземним журналістам в акредитації на парад 9 травня – ЗМІ

СБУ: Затримано терористів, які підірвали авто у Дніпрі 7 травня

Стартував етап наповнення даними бази цін будматеріалів

У Києві чоловік загинув після падіння з 11-го поверху, поліція встановлює обставини

Росія терміново розгортає 4 додаткові полки для протидії українським безпілотникам – Сирський

МВС: Радіаційний фон в Україні у межах норми

На прикордонні Чернігівщини вирує масштабна лісова пожежа

Викрито групу, яка ввозила в Україну алкоголь під виглядом дипвантажів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА