Петиція про запровадження допомоги цивільним у Києві у разі поранення під час обстрілів не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом запровадити виплату грошової допомоги цивільним у разі поранення під час обстрілів не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 9 березня і станом на 8 травня петиція набрала лише 982 голоси із 6 тис. необхідних.

"Станом на поточну дату в місті Київ не запроваджено системи виплат грошової допомоги цивільним особам у разі поранення під час ворожих обстрілів, атак БПЛА, тощо. Цивільні, що отримали поранення змушені за власні кошти придбавати ліки та сплачувати медичні процедури (КТ, МРТ) та реабілітацію, якщо поранення було тяжким та потребувало оперативного втручання", – йшлося у пропозиціях петиції.

У зв’язку з цим авторка петиції пропонувала запровадити відповідну виплату залежно від важкості поранення: при легких тілесних ушкодженнях – 20 тис. грн; при тілесних ушкодженнях середньої тяжкості – 100 тис. грн; при тяжких тілесних ушкодженнях – 120 тис. грн.