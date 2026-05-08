Інтерфакс-Україна
Події
13:06 08.05.2026

"Азов" створює санітарну зону на глибину 160 км від лінії бойового зіткнення

Пілоти 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" за допомогою розвідувально-ударного комплексу патрулюють дороги на глибину 160 км від лінії бойового зіткнення та патрулюють рідний Маріуполь, повідомляється у Телеграм-каналі Нацгвардії у п’ятницю.

Таким чином 1-й корпус "Азов" продовжує створення "санітарної зони" для російської логістики.

"В об’єктиві камер розвідувально-ударних комплексів – Маріуполь і військові цілі окупантів. Супротивник використовує українські дороги в місті і на його околицях для переміщення особового складу та іншого військового обладнання", – йдеться у повідомленні.

Глибина ударів дронів зростатиме.

Як повідомлялось, у складі 1-го корпусу "Азов" було створено 41 полк безпілотних систем Pilum з метою розширення можливостей застосування безпілотних технологій у бойових діях.

Полк спеціалізується на ураженні сил і засобів противника, зокрема в тилових районах.

Серед ключових напрямків роботи – знищення логістики ворога, аеророзвідка та підтримка підрозділів корпусу.

