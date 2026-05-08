12:45 08.05.2026

Запрошення для участі в НМТ уже можна завантажити з персональних кабінетів учасників – УЦОЯО

Для зареєстрованих учасників основних сесій національного мультипредметного тесту (НМТ) з’явилася можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення для участі в тестуванні, повідомив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"У запрошенні зазначено адресу тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ), де учасник проходитиме НМТ, дату тестування та час його початку. Початок тестування для учасників, які проходитимуть НМТ в Україні, зазначено за київським часом, а для учасників, які під час реєстрації виявили бажання проходити НМТ за кордоном, ー за місцевим часом населеного пункту, де розташовано ТЕЦ", – йдеться в повідомленні Центру.

В УЦОЯО радять учасникам заздалегідь спланувати свій графік на день тестування, а також прокласти маршрут доїзду до ТЕЦ, адже в разі запізнення вас не буде допущено до нього. 

"Додатково застерігаємо від поширення інформації про місце проведення НМТ, а також передавання своїх персональних даних стороннім особам, зокрема в будь-яких телеграм-каналах, які обіцяють буцімто оперативне інформування щодо вступних іспитів", – наголосили у відомстві.

Зазначається, що окрім запрошення, від сьогодні в персональних кабінетах учасників доступне анонімне опитування про самопочуття перед НМТ.

"Ми прагнемо з’ясувати, як вступники почуваються перед іспитами, що впливає на їхній емоційний стан і яка підтримка може знадобитися. Заповнення анкети займає до 15 хвилин. Наголошуємо, що опитування є цілком анонімним і жодним чином не впливає на результат НМТ. Це перша частина дослідження; другу буде проведено після отримання результатів тестування, щоб краще зрозуміти, як змінюється ваш стан", – розповіли в Центрі оцінювання.

Крім того, у персональному кабінеті розміщено гайд із практичними рекомендаціями та порадами, які допоможуть впоратися зі стресом, тривогою й емоційним напруженням перед тестуванням та під час проходження НМТ.

Як повідомлялося, НМТ у 2026 році буде проходити за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним – вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література; усі результати НМТ, починаючи з 2023 року, залишаються чинними й можуть бути використані під час вступу у 2026 році.

Основна сесія НМТ-2026 відбудеться з 20 травня до 25 червня, а додаткова пройде 17-24 липня.

