Інтерфакс-Україна
12:40 08.05.2026

Росія відмовила іноземним журналістам в акредитації на парад 9 травня – ЗМІ

Кремль відмовив у допуску на військовий парад 9 травня в Москві іноземним журналістам, повідомляє Der Spiegel.

"Кремль по телефону відкликав у SPIEGEL акредитацію на парад 9 травня. За інформацією SPIEGEL, дзвінки отримали й інші іноземні ЗМІ. Їм відмовили, зокрема ARD, ZDF, Sky, інформаційному агентству AFP, італійському телеканалу Rai та японському телеканалу NHK", – йдеться у повідомленні.

Співробітниця Кремля заявила SPIEGEL: "Формат висвітлення параду було змінено через ситуацію, що склалася. Тому іноземні ЗМІ, яким вже було надано акредитацію, більше не допускатимуться". Більше подробиць щодо відмови не наводилося.

Іншим іноземним ЗМІ відповіли: "До участі допускаються лише російські ЗМІ". Це перший випадок у історії параду 9 травня, коли іноземні ЗМІ спочатку отримали від Кремля акредитацію на парад, а потім її було скасовано, пише видання.

